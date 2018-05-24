Кабмин запретил должникам покупать крупные товары и оформлять сделки

В документе Кабмина указан перечень, в котором перечисляются сделки с недвижимостью, землей, а также крупные товары и кредиты, запрещенные для покупки лицами, чьи данные обнаружены в Бюро принудительного исполнения.

ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. Постановлением Кабинета Министров утвержден перечень крупных сделок и услуг, которые требуют обязательной предварительной проверки долгов по коммунальным платежам и исполнительным документам.

В документе указан перечень из 21 пункта, в которых перечисляются крупные сделки и отдельные финансово-кредитные услуги, услуги международных пассажирских перевозок и государственных услуг. Банкам рекомендовали внедрить в свою практику такие проверки при оформлении кредитов и оказания иных финансово-кредитных услуг.

В список попали купля-продажа, дарение недвижимости. автомобиля, регистрация прав на земельные участки, выдача автомобильного удостоверения, выдача разрешения на индивидуальное строение и другие, для юридических лиц будут не доступны: продажа авиабилетов, согласование изменения внешнего вида здания. получение разрешения на проведение строительно-монтажных работ.

Проверка будет проводиться через базы данных Бюро принудительного исполнения. Для этого в 2-недельный срок должен заработать специальный программный модуль.

Теперь физических и юридических лиц, обратившихся за оформлением сделки или получением услуги из перечня, будут проверять на наличие долгов за электроэнергию, природный газ, водоснабжение и водоотведение, а также задолженности по исполнительным документам имущественного характера.

Если предполагается выплата периодических платежей (например, алиментов), проверка проводится только при оформлении выездного стикера и продаже авиа- и железнодорожных билетов за рубеж (проверяется наличие временного ограничения на выезд).

Если долгов нет, из базы данных Бюро принудительного исполнения распечатывается соответствующая выписка и приобщается к материалам, связанным с совершением сделок и оказанием услуг. При обнаружении задолженности, в совершении сделки и оказании услуги отказывается, а должнику выдается копия выписки из базы данных.

Напомним, с 1 марта ответственность за оплату коммунальных услуг (электроэнергия, газ, водоснабжение и водоотведение) ложится солидарно на всех совершеннолетних физлиц, прописанных в жилой площади (см. подробнее). Поэтому на наличие коммунальных долгов проверять будут собственника жилья и остальных постоянно прописанных у него людей.

Бюро принудительного исполнения вправе внедрять дополнительные возможности для информирования о задолженности (например, бесплатная SMS-рассылка) и упрощенные формы ее погашения.