Кабмин запретил должникам покупать крупные товары и оформлять сделки

ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. Постановлением Кабинета Министров утвержден перечень крупных сделок и услуг, которые требуют обязательной предварительной проверки долгов по коммунальным платежам и исполнительным документам.
В документе указан перечень из 21 пункта, в которых перечисляются крупные сделки и отдельные финансово-кредитные услуги, услуги международных пассажирских перевозок и государственных услуг. Банкам рекомендовали внедрить в свою практику такие проверки при оформлении кредитов и оказания иных финансово-кредитных услуг.
В список попали купля-продажа, дарение недвижимости. автомобиля, регистрация прав на земельные участки, выдача автомобильного удостоверения, выдача разрешения на индивидуальное строение и другие, для юридических лиц будут не доступны: продажа авиабилетов, согласование изменения внешнего вида здания. получение разрешения на проведение строительно-монтажных работ.
Проверка будет проводиться через базы данных Бюро принудительного исполнения. Для этого в 2-недельный срок должен заработать специальный программный модуль.
Если предполагается выплата периодических платежей (например, алиментов), проверка проводится только при оформлении выездного стикера и продаже авиа- и железнодорожных билетов за рубеж (проверяется наличие временного ограничения на выезд).
Если долгов нет, из базы данных Бюро принудительного исполнения распечатывается соответствующая выписка и приобщается к материалам, связанным с совершением сделок и оказанием услуг. При обнаружении задолженности, в совершении сделки и оказании услуги отказывается, а должнику выдается копия выписки из базы данных.
Бюро принудительного исполнения вправе внедрять дополнительные возможности для информирования о задолженности (например, бесплатная SMS-рассылка) и упрощенные формы ее погашения.