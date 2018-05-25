Турция поможет Узбекистану реформировать пенсионную систему

Специалисты из Узбекистана также прошли в учебном центре Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) в Анкаре специальный курс по изучению вопросов влияния "теневой" экономики на доходную часть государственного бюджета.

ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Турция поможет Узбекистану в реформировании пенсионной системы, договориться об этом удалось на встрече заместителя министра финансов республики Дилшода Саттарова с председателем социальной защиты Турции Жевдатом Жейланом, сообщает пресс-служба минфина.

"Достигнута договоренность по взаимному сотрудничеству и созданию специальной рабочей группы по реформированию пенсионной системы", — говорится в сообщении.

Специалисты из Узбекистана также прошли в учебном центре Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) в Анкаре специальный курс по изучению вопросов влияния "теневой" экономики на доходную часть государственного бюджета. Министерство планирует, что подобные курсы повышения квалификации и обмена опытом в течение 2018 года пройдут порядка 600 представителей минфина Узбекистана.

Напомним, министерство финансов Узбекистана в апреле обнародовало проект концепции пенсионной реформы, которая предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста в стране с доведением до среднемирового уровня. Сейчас мужчины могут выходить на пенсию в возрасте 60 лет, женщины — 55 лет.