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Что ВБ и МВФ рекомендовали поменять в экономике Узбекистана

© REUTERS / Yuri Gripas
Экономика
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Республика должна повысить цены на энергоносители или закрыть компании, которые в данный момент не способны адаптироваться к меняющимся условиям.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Всемирный банк и Международный валютный фонд дали рекомендации для полного изменения "искаженной", по их мнению, экономики Узбекистана, сообщает Reuters.

После либерализации своей валютной системы республика должна принять ряд болезненных мер, среди которых повышение цен на энергоносители, закрытие компаний, которые не способны адаптироваться к меняющимся условиям, а также полноценный контроль инфляции.

Кроме того, эксперты рекомендуют обратить внимание на улучшение делового климата и особенно – в крупных финансовых организациях и банках.

Международный валютный фонд
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Узбекская экономика станет прозрачней для МВФ

Главный экономист по Европе и Центральной Азии ВБ Ганс Тиммер призвал правительство Узбекистана идти в ногу с темпами реформ, а заместитель директора департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Юха Кахконен подчеркивает необходимость более жесткой бюджетной политики.

В конце апреля в Узбекистан прибыла делегация Международного валютного фонда, специалисты начали работу. Они занимаются подготовкой метаданных по категориям показателей, опубликованных в Национальной странице сводных данных.

Правительство Узбекистана в 2017 году приняло решение о сближении с МВФ. Республика стремится предоставить ведущим зарубежным компаниям и иностранным инвесторам полноценный доступ к различным экономическим данным.

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