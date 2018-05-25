В ФАР рассказали, на что Узбекистану выделят 600 миллионов евро

ФАР предоставит средства на строительство и модернизацию гидроэлектростанций, сельского хозяйства и систем отопления.

ТАШКЕНТ, 25 мая – Sputnik. Французское агентство развития (ФАР) предоставит правительству Узбекистана в 2018-2021 годах кредиты на общую сумму до 600 миллионов евро.

По данным агентства, на этой неделе в Ташкенте состоялись первые ежегодные двусторонние консультации между ФАР и правительством Узбекистана. В ходе консультаций обсуждался портфель совместных проектов на 2018-2021 годы.

"ФАР готово выделить 150 миллионов евро в год, в дополнение к грантам Инвестиционного фонда Евросоюза для стран Центральной Азии (IFCA – ред.)", — передает пресс-служба ФАР.

ФАР намерено предоставить средства на проекты в сфере туризма, водоснабжения, строительство и модернизацию гидроэлектростанций, сельского хозяйства, систем отопления в Ташкентской области, говорится в сообщении.

Пресс-служба МИД Узбекистана Французское агентство развития будет работать в Узбекистане

В декабре 2016 года правительства Узбекистана и Франции подписали соглашение об учреждении и деятельности ФАР в республике. Тогда же ФАР предоставило республике первый кредит в размере 23,5 миллиона долларов на модернизацию системы отходов в Самарканде. Проект будет также профинансирован за счет кредита IFCA в размере 8 миллионов евро.

ФАР — агентство правительства Франции, созданное в 1941 году, финансирует проекты и программы в более чем 100 развивающихся странах. В 2017 году агентство выделило более 10,4 миллиарда евро на поддержку развития своей деятельности во всех странах.