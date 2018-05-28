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Министр экономики республики Узбекистан Ботир Ходжаев

Министр экономики назвал главную проблему дальнейшего развития Узбекистана

Международный пресс-клуб
Экономика
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Темпы создания новых рабочих мест в стране отстают от экономического развития, считает министр экономики Узбекистана Ботир Ходжаев.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В ближайшее десятилетие главной проблемой для экономического развития Узбекистана станет наличие высокой доли трудоспособного населения, считает министр экономики Ботир Ходжаев.

"Мы отдаем себе отчет, что в ближайшее десятилетие главной нашей проблемой будет то, что доля трудоспособных граждан в общей численности населения останется чрезвычайно высокой — свыше 60%. В связи с этим все те меры, которые предпринимаются в рамках стратегии действий республики, в первую очередь направлены на обеспечение советующих темпов роста не только экономики, но и создания рабочих мест", — отметил Ходжаев, выступая в понедельник на международной конференции в Ташкенте

По его словам, к сожалению, сегодня сложилась ситуация, когда темпы создания новых рабочих мест в стране отстают от экономического развития. Он также добавил, что это связано с теми ранее реализованными программами, приоритетом которых были модернизация и диверсификация отраслей.

"Сейчас во главу угла ставится вопрос создания рабочих мест, так как за ним стоит сокращение безработицы, снятие социальной напряженности. Самое главное — фактор наличия такого большого числа трудоспособного населения необходимо правильно использовать для дальнейшего экономического роста", — сказал он.

Министр также уверен, что период реформ в Узбекистане будет сопровождаться определенными неудобствами, однако без этого сложно обойтись.

"К сожалению, у нас был период, когда многие вещи оставались на бумаге, то есть нереализованными. Это происходило из-за отсутствия тесной связи между низовыми структурами, где должны были происходить реформы, и министерствами, которые их осуществляли", — рассказал чиновник.

Все изменилась, по мнению Ходжаева, в том числе благодаря частым поездкам главы государства в регионы.

"Президент один раз в две недели посещает тот или иной регион, и эти встречи, в которых участвуют члены правительства, представители министерств, — это инструмент, позволяющий заниматься ежедневной реализацией стратегии развития не на бумаге. Такие поездки, этот динамизм и оперативность, они всех нас держат в определенном напряжении", — подчеркнул глава Минэкономики.

Теги:
Ботир Ходжаев, Ташкент, Экономическая политика



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