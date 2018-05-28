На Лондонской фондовой бирже впервые размещены облигации в узбекских сумах

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Международная финансовая корпорация (МФК) впервые разместила на Лондонской фондовой бирже облигации, номинированные в узбекских сумах, сообщает корреспондент Sputnik.

В последние годы МФК практикует выпуск своих облигаций в национальной валюте тех стран, где реализуются ее проекты. Благодаря высокому кредитному рейтингу корпорации (ААА), эти ценные бумаги успешно размещаются среди иностранных инвесторов.

"В рамках этой деятельности 18 мая на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange) были размещены облигации Международной финансовой корпорации (МФК), номинированные в узбекских сумах, с наименованием Samarkand Bonds. Общий объем выпуска — 80 миллиардов сумов, срок погашения — 2 года, ставка купона — 9,5% годовых", — отметили в Центробанке Узбекистана.

Соглашения по продаже облигаций заключены с тремя европейскими компаниями по управлению активами. Организацию сделок взяла на себя брокерская компания ING Capital Markets. Сведения по условиям данной облигации размещены на терминале информационного агентства Bloomberg.

Вырученные средства, по данным регулятора, будут направлены на открытие кредитной линии в национальной валюте для финансирования проектов малого бизнеса в Узбекистане.

"Данная сделка является первой в своем роде операцией с ценными бумагами в узбекских сумах на международных рынках капитала. Появление на международных рынках облигаций, номинированных в узбекских сумах, положительно скажется на имидже страны, стимулирует интерес институциональных инвесторов к Узбекистану", — заявили в ЦБ.

Процентная ставка облигаций МФК на международном рынке, по мнению регулятора, будет показательным ориентиром валютного риска в Узбекистане. Это должно помочь, считают в Центробанке, в оценке экономической ситуации как зарубежным финансовым институтам и инвесторам, так и экономическим ведомствам Узбекистана.

Расширение кредитования проектов в Узбекистане со стороны МФК в национальной валюте будет также способствовать развитию денежного рынка и снижению уровня долларизации в банковском секторе.