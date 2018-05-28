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Улица Крещатик в Киеве.

Украинско-узбекский экономический форум пройдет в Киеве

© AFP 2018 / VASILY MAXIMOV
Экономика
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Мероприятие намечено на 6 июня, его организовывают посольство Узбекистана на Украине, Торгово- промышленная палата Украины и ICC Ukraine.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Киеве 6 июня пройдет украинско-узбекский экономический форум, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистана.

"Организаторы форума считают, что приоритет в сотрудничестве должен отдаваться развитию связей в наиболее важных сферах экономики: производстве сельскохозяйственной продукции и ее переработке, производстве безалкогольных напитков, сотрудничестве в нефтегазовой сфере, энергетике, сфере IT и телекоммуникаций, электротехнической, туризме", - уточняется в сообщении.

Кроме того, в ходе мероприятия они намерены остановиться на вопросах взаимодействия в логистике и транспорте, IT и телекоммуникациях, машиностроении, авиастроении, строительстве, химической и медицинской отраслях.

Форум организуют посольство Узбекистана на Украине, Торгово-промышленная палаты Украины, компании ICC Ucraine и "Группа Стенли".

Также Украина стремится сотрудничать не только с Узбекистаном, но и с другими странами Центральной Азии.

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Теги:
Киев, Экономика, Форум



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