Украинско-узбекский экономический форум пройдет в Киеве

Мероприятие намечено на 6 июня, его организовывают посольство Узбекистана на Украине, Торгово- промышленная палата Украины и ICC Ukraine.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Киеве 6 июня пройдет украинско-узбекский экономический форум, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистана.

"Организаторы форума считают, что приоритет в сотрудничестве должен отдаваться развитию связей в наиболее важных сферах экономики: производстве сельскохозяйственной продукции и ее переработке, производстве безалкогольных напитков, сотрудничестве в нефтегазовой сфере, энергетике, сфере IT и телекоммуникаций, электротехнической, туризме", - уточняется в сообщении.

Кроме того, в ходе мероприятия они намерены остановиться на вопросах взаимодействия в логистике и транспорте, IT и телекоммуникациях, машиностроении, авиастроении, строительстве, химической и медицинской отраслях.

Форум организуют посольство Узбекистана на Украине, Торгово-промышленная палаты Украины, компании ICC Ucraine и "Группа Стенли".

Также Украина стремится сотрудничать не только с Узбекистаном, но и с другими странами Центральной Азии.