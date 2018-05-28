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Центробанк объяснил, почему в мае цены на рис выросли более чем на 16%

© Flickr / Day Donaldson
Экономика
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Основными причинами роста цен стали ожидаемый засушливый год, дефицит поливной воды по сравнению с предыдущими годами, возможное сокращение посевных площадей.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Центральный банк Узбекистана объяснил, почему цены на рис за первые четыре недели мая выросли на 16,7%, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Согласно проведенным опросам, основными причинами роста цен стали ожидаемый засушливый год, дефицит поливной воды по сравнению с предыдущими годами, возможное сокращение посевных площадей, а также откладывание предложения риса со стороны заготовителей.

"При этом в качестве стабилизирующего фактора на уровень цен риса может выступить расширение объемов его импорта, поддержание устойчивого предложения данного продукта на внутреннем рынке", — отметили в ЦБ.

В целом, по данным Центробанка, с начала мая продовольственные товары подешевели на 1,1%, непродовольственные товары — на 0,9%.

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Так, в связи с массовым поступлением на рынки нового урожая помидоров, огурцов и картофеля цены на данные товары подешевели на 63,8%, 30,2% и 27,6% соответственно. Также упала стоимость сливочного масла — на 2,4% и куриного мяса — на 1,3%.

С другой стороны, продолжился умеренный рост цен на мясную продукцию. В частности, говядина и баранина подорожали на 5% и 3,7% соответственно.

Как показывают опросы среди специалистов данной сферы и фермеров, данный рост сопряжен с повышением цен кормов на розничном рынке, несмотря на сохранение биржевых цен на прежнем уровне, а также недостаточным растительным покровом на пастбищах после относительно низкого уровня осадков.

"Цены на непродовольственные товары, в особенности на бытовую технику и средства личной гигиены, складывались в условиях увеличения объемов внешней торговли, преимущественно в приграничных регионах, постепенного улучшения конкурентной среды в данных сегментах потребительского рынка, а также укрепления курса национальной валюты", — заметили в регуляторе.

Из указанных групп товаров телевизоры подешевели на 8%, пылесосы — на 4,4%, холодильники и электрочайники — на 1,8%, мыло — на 3,5% и шампуни — на 1,9%.

Повышение тарифов на природный газ в апреле текущего года привело к подорожанию услуг по грузовым и пассажирским перевозкам автотранспортом. Проезд в городском автобусе в среднем по республике подорожал на 13,7% за счет значительного повышения платы в отдельных регионах, тогда как грузоперевозки автотранспортом — на 1,6%. Также наблюдалось повышение тарифов на медицинские услуги на 2,4%.

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Теги:
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