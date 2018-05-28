"Узбекнефтегаз" подписал допсоглашение с "Газпромом" о Шахпахтах

Газодобыча продолжится до 2024 года, такое решение стороны приняли в ходе Петербургского экономического форума.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. На Петербургском экономическом форуме "Узбекнефтегаз" подписал с "Газпромом" дополнительное соглашение о продолжении сотрудничества в добыче газа на месторождении Шахпахты до 2024 года, сообщает пресс-служба российской газовой компании.

"Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2018 заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, Председатель Правления АО «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов подписали Дополнительное соглашение №2 к Соглашению о разделе продукции по доразработке месторождения Шахпахты", - уточняется в сообщении.

"Узбекнефтегаз" считается основным партнером "Газпрома" по добыче природного газа в Узбекистане. В 2017 года объем закупки российской стороны узбекского продукта составил 5,5 миллиарда кубических метров.

Соглашение об основных принципах проведения геологического изучения недр инвестиционных блоков Устюртского региона республики "Газпром" и "Узбекнефтегаз" подписали в 2006 году, в 2017 – Соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Шахпахты – крупнейшее в Узбекистане газоконденсатное месторождение, открыто в 1962 году.