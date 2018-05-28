В Узбекистане анонсировали документ о мерах по вступлению в ВТО

Узбекистан подал заявку еще в 1994 году, на сегодняшний день было проведено три заседания рабочей группы, последнее из них прошло в 2005 году. с тех пор процесс вступления был пассивным.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Узбекистане в ближайшие дни будут утверждены новые меры, связанные со вступлением страны во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на заявление министра экономики Ботира Ходжаева.

По его словам, экспертами были подготовлены дополнительные предложения, связанные с предпринимаемыми мерами по возобновлению участия Узбекистана в процессе вступления в ВТО. "Буквально на днях они будут утверждены", — отметил Ходжаев, выступая в понедельник на международной конференции в Ташкенте.

Напомним, что Узбекистан подал заявку на вступление во Всемирную торговую организацию в 1994 году. На сегодняшний день было проведено три заседания рабочей группы, состоящей из членов организации. Последнее из них прошло в 2005 году. С тех

пор процесс вступления Узбекистана был пассивным, официальные власти не осуществляли взаимодействие с членами ВТО.

В ходе поездки в Южную Корею в прошлом году Шавкат Мирзиёев сообщил о возобновлении работы по вступлению Узбекистана в организацию. В этом процессе республике должны помочь США и Южная Корея.

Так, например, Узбекистан и Корея уже подписали специальную "дорожную карту" по этому вопросу. Корейская сторона поможет Узбекистану путем оценки последствий вхождения в данную организацию, экспертизы национального законодательства в соответствии с требованиями соглашений ВТО. США также окажут необходимое техническое содействие в данном процессе, в том числе в подготовке необходимых документов для представления в ВТО, проведении семинаров и конференций.

На сегодняшний день Узбекистан участвует в работе организации в качестве государства-наблюдателя. В середине мая председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов отмечал, что Узбекистан намерен пройти путь по вступлению во Всемирную торговую организацию за 4-5 лет.