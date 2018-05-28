Узнацбанк и МБРР заключили соглашение на 50 миллионов долларов

Соглашение предусматривает предоставление дополнительного финансирования для крупных промышленных предприятий, малых и средних предприятий с целью инвестирования в энергосберегающие технологии.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана и Международный банк реконструкции и развития (входит в Группу Всемирного банка) подписали соглашение на сумму 50 млн долларов для реализации проекта "Повышение энергоэффективности промышленных предприятий", сообщает пресс-служба Узнацбанка.

Проект предусматривает предоставление дополнительного финансирования для крупных промышленных предприятий, малых и средних предприятий с целью инвестирования в энергосберегающие технологии.

"Модернизация устаревшего оборудования и производственных процессов имеет решающее значение для повышения конкурентоспособности предприятий страны", — сказал глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Хидеки Мори.

Он пояснил, что энергоэффективность способствует сокращению затрат на эксплуатацию и обслуживание оборудования, повышению производительности, а также экономии средств за счет меньшего потребления энергии.

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"Энергоэффективность также внесет вклад в смягчение последствий изменения климата. Всемирный банк рад расширить поддержку повышению энергоэффективности промышленных предприятий Узбекистана путем реализации данного проекта", — добавил Хидеки Мори.

Ожидается, что инвестиции в рамках проекта помогут дополнительно сэкономить 386 ГВт-часов энергии и сократить выбросы в атмосферу до 799 тыс. тонн углекислого газа в год.

Проект по улучшению энергоэффективности осуществляется в рамках программы заимствований, предоставленных Всемирным банком, подписание которой состоялось 17 мая 2018 года в ходе официального визита Шавката Мирзиёева в США.