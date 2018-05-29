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Доллары США

Доллар и евро снова просели к суму – курс валют в Узбекистане

© pixabay
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (26)
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Центральный банк Узбекистана с 29 мая установил новый обменный курс американской и европейской валют.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане упал по сравнению с прошлой неделей на 15,70 сума. Теперь американская валюта стоит 7982,25 сума.

Соответствующие данные приводит Центральный банк республики.

Центральный банк Республики Узбекистан
© Баходыр Мамаджанов
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Официальный курс евро потерял за неделю сразу 97,47 сума, составив 9299,32 сума.

Что касается курса рубля, то он опустился на 0,80 сума и стоит 127,57 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (26)



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