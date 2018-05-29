Доллар и евро снова просели к суму – курс валют в Узбекистане

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В Узбекистане определились, каким будет повышение пенсионного возраста В странах Центральной Азии, например, в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, право выхода на пенсию по возрасту для мужчин установлено в 63 года, а для женщин — в 58 лет. В Туркменистане пенсионный возраст составляет 62 года для мужчин и 57 лет для женщин. 21

В Узбекистане анонсировали документ о мерах по вступлению в ВТО Узбекистан подал заявку еще в 1994 году, на сегодняшний день было проведено три заседания рабочей группы, последнее из них прошло в 2005 году. с тех пор процесс вступления был пассивным. 294