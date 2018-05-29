Доллар и евро снова просели к суму – курс валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане упал по сравнению с прошлой неделей на 15,70 сума. Теперь американская валюта стоит 7982,25 сума.
Соответствующие данные приводит Центральный банк республики.
Что касается курса рубля, то он опустился на 0,80 сума и стоит 127,57 сума.
Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.