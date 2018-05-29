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В Узбекистане определились, каким будет повышение пенсионного возраста

© Госкомтуризма Узбекистана
Экономика
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В странах Центральной Азии, например, в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, право выхода на пенсию по возрасту для мужчин установлено в 63 года, а для женщин — в 58 лет. В Туркменистане пенсионный возраст составляет 62 года для мужчин и 57 лет для женщин.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В Узбекистане планируют повысить пенсионный возраст до 63 лет для мужчин и 58 лет — для женщин, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом стало известно по итогам обсуждения проекта Концепции реформирования системы государственного пенсионного обеспечения граждан, прошедшего на днях в Ташкенте.

"Учитывая социальную значимость предлагаемых реформ, эксперты отметили необходимость поэтапного внедрения предлагаемых нововведений. Поэтому увеличение необходимого минимума трудового стажа предложено довести на первом этапе до 10 лет, увеличивая на год, начиная с 2019 года, а пенсионный возраст повышать каждый год на 6 месяцев, начиная с 2022 года, с доведением его до 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин", — отметили в Минфине.

Средний пенсионный возраст в мире для мужчин и женщин составляет 62 года, тогда как в Узбекистане данный показатель равен 57,5 годам. В странах Центральной Азии, например, в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, право выхода на пенсию по возрасту для мужчин установлено в 63 года, а для женщин — в 58 лет. В Туркменистане пенсионный возраст составляет 62 года для мужчин и 57 лет для женщин. Узбекистан в этом плане наиболее щадящая в этом смысле страна — женщины уходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.

Выдача пенсий в почтовом отделении
© Sputnik / Саид Царнаев
Это было неизбежно: Узбекистан полностью изменит пенсионную систему
Что касается минимального трудового стажа, то действующая система предусматривает назначение пенсии лицам, имеющим не менее 7 лет стажа. Данная норма дает возможность получать пенсию лицам, проработавшим всего 7 лет и вносившим минимальный вклад в формирование доходов Пенсионного фонда за весь период своей трудоспособности.

К примеру, в настоящее время при среднем уровне заработка разница в размере пенсии мужчины, имеющего 30-летний стаж работы, и мужчины, имеющего 10-летний стаж работы, составляет всего лишь порядка 200 тысяч сумов. Как говорится, зачем платить государству больше, если итог один.

Поэтому эксперты предложили повысить минимальный требуемый стаж с 7 лет до международных стандартов. Согласно Конвенции Международной организации труда, минимальный требуемый стаж для назначения пенсии по возрасту установлен в 15 лет. Во многих странах мира, включая страны СНГ, минимальный требуемый стаж доведен до уровня 10-15 лет.

Напомним, что на сегодняшний день пенсионная система Узбекистана охватывает более 3,3 миллиона граждан, или примерно 10% населения страны. Пенсии по возрасту получают свыше 2,5 миллиона человек, по инвалидности — 360,3 тысячи, по случаю потери кормильца — 168,5 тысячи, социальные пособия — 294,1 тысячи.

Теги:
Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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