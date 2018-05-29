В Узбекистане впервые появятся микропромышленные зоны

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время впервые появятся микропромышленные зоны, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на заявление министра экономики Ботира Ходжаева.
В качестве примера такой зоны Ходжаев назвал текстильный цех в Улугнорском районе Андижанской области, где работают 28 женщин. Его в ходе визита в регион посетил президент Шавкат Мирзиёев. Он также добавил, что сейчас Министерство экономики с профильными вузами проводит большую работу по повышению квалификации сотрудников различных экономических зон.
К сожалению, чиновник не назвал, какие преференции будут получать участники новых зон и каков будет срок их существования.
Напомним, что в Узбекистане сегодня действует 17 свободных экономических зон. В них было реализовано 69 проектов на общую сумму 512 миллионов долларов. Три из них были созданы за последние месяцы. Это СЭЗ "Сирдарё", "Спорт" и "Балик ишлаб чикарувчи".
Если инвестор вложит от 300 тысяч до 3 миллионов долларов, то получит льготы на три года, от 3 до 5 миллионов долларов — на пять лет, от 5 до 10 миллионов долларов — на семь лет, от 10 миллионов долларов — на десять лет. Кроме того, они будут освобождены на весь период деятельности СЭЗ от уплаты таможенных платежей на завозимое сырье, материалы и комплектующие изделия в части продукции, направленной на экспорт.