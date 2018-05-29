В Узбекистане производство бензина растет рекордными темпами

Показатели начали увеличиваться впервые за долгие годы, в январе-апреле они выросли на 15,4% и 3,7%.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В январе-апреле 2018 года в Узбекистане начался сильный прирост производства бензина, сообщает портал "Новости Узбекистана".

За указанный период показатели роста автомобильного бензина увеличились на 3,7% и достигли 378,9 тысячи тонн, дизельного – на 15,7% и выросли до 387,9 тысячи тонн.

При этом в 2017 году производство бензина в Узбекистане продолжало снижение, тогда оно составило всего 1,1 миллиона тонн и 963 тысячи тонн соответственно.

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В 2010-2016 годах производство автомобильного бензина снизилось на 26,2%, дизельного топлива – на 8,3%.

В прошлом году Министерство финансов республики выделило госкомпании "Узнефтепродукт" и нефтеперерабатывающим заводам беспроцентную ссуду на два триллиона сумов, она позволила увеличить импорт углеводородного сырья и готовых нефтепродуктов.

В марте стало известно о повышении цен на дизельное топливо в Узбекистане: 4600 сумов за литр стандартного продукта и 4700 – за дизтопливо марки ЭКО. Эту меру приняли в рамках развития рыночных механизмов в аграрном секторе экономики.

В конце апреля в Бухарской области открыли крупнейший газоперерабатывающий комплекс – Кандымский, это совместный проект Узбекистана с российской компанией "Лукойл". Мощность нового завода составляет 8 миллиардов кубометров газа в год.

Кроме того, в ходе Петербургского экономического форума в конце мая "Узбекнефтегаз" подписал дополнительное соглашение с российским "Газпромом". Добыча газа на месторождении Шахпахты продолжится до 2024 года.