ТПП приглашает производителей сельхозпродукции на узбекско-корейский форум

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Торгово-промышленная палата Узбекистана сообщает, что 3-4 июля в Сеуле состоится узбекско-корейский форум, посвященный вопросам сельского хозяйства.
Мероприятие организуется министерствами сельского хозяйства Узбекистана и Кореи, в рамках форума запланировано проведение В2В-встреч между компаниями. Для участия в мероприятии приглашаются компании, занимающиеся переработкой сельхозпродукции, производством машин и техники. Подать заявку на участие можно до 1 июня, передает пресс-служба ТПП Узбекистана.