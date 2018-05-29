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В Ташкенте и Бухаре пройдет узбекско-польский бизнес-форум

Sputnik / Виталий Белоусов
Экономика
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В состав польской делегации войдут около 20 крупных компаний, занятых в сфере промышленности, строительства, медицины и биотехнологий, машиностроения, электротехники, оказания бизнес-услуг, сельского хозяйства.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. С 7 по 8 июня в Узбекистан прибывает делегация деловых кругов Польши во главе с заместителем министра иностранных дел Анджеем Папежем.

Как сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана, делегация примет участие в работе 7-го раунда межмидовских политических консультаций и бизнес-форума.

Заместитель председателя торгово-промышленной палаты Узбекистана Уткир Бутаев
photo: courtesy of Sergey Aleksandrovich
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В рамках визита планируется проведение бизнес-форума и кооперационной биржи в городах Ташкент (7 июня) и Бухара (8 июня).

В состав польской делегации войдут около 20 крупных компаний, занятых в сфере промышленности, строительства, медицины и биотехнологий, машиностроения, электротехники, оказания бизнес-услуг, сельского хозяйства и др.

Теги:
Польша, Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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