В Ташкенте и Бухаре пройдет узбекско-польский бизнес-форум

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. С 7 по 8 июня в Узбекистан прибывает делегация деловых кругов Польши во главе с заместителем министра иностранных дел Анджеем Папежем.
Как сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана, делегация примет участие в работе 7-го раунда межмидовских политических консультаций и бизнес-форума.
В состав польской делегации войдут около 20 крупных компаний, занятых в сфере промышленности, строительства, медицины и биотехнологий, машиностроения, электротехники, оказания бизнес-услуг, сельского хозяйства и др.