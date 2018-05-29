19:48 29 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 28°C
Прямой эфир
  • EUR9299.32
  • RUB127.57
  • USD7982.25
Поиск
Эмблема Росатома, архивное фото

Узбекистан и Россия обсуждают строительство атомной электростанции

© AFP 2018 / ERIC PIERMONT
Экономика
Получить короткую ссылку
8120

Делегация госкорпорации "Росатом" находится с визитом в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Делегация госкорпорации "Росатом" находится с визитом в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на посла РФ Владимира Тюрденева.

По его словам, представители госкорпорации обсуждают с узбекской стороной дальнейшее развитие сотрудничества в сфере мирного атома. Он также добавил, что Узбекистан и Россия продолжают подготовку соглашения о строительстве атомной электростанции.

По данным источника Sputnik, знакомого с ситуацией, российскую делегацию возглавляет генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв, у которого запланирована встреча с Шавкатом Мирзиёевым. 

Росатом презентовал в Ташкенте новейшие атомные технологии
"Росатом"
"Росатом" презентовал в Ташкенте новейшие атомные технологии
Президент Узбекистана в середине апреля в ходе открытия Кандымского газоперерабатывающего комплекса заявил, что соглашение о строительстве первой в регионе атомной электростанции будет подписано с РФ до конца этого года.

Российская сторона предлагает возвести в Узбекистане станцию из двух современных блоков поколения "3+" ВВЭР-1200. Проект по строительству похожей станции, которую "Росатом" возводит в Бангладеш, оценивается примерно в 13 миллиардов долларов, из которых 11,3 миллиарда предоставлены Россией в качестве государственного экспортного кредита.

Россия готова предложить Узбекистану несколько вариантов финансирования проекта, в том числе на условиях государственного кредита, по схеме заемных денег с рынка, инвестирования собственных средств, а также на условиях BOO — Build-Own-Operate (Строй-Владей-Эксплуатируй). Кроме того, обсуждается возможность выделения заемных средств на строительство станции со стороны Российского экспортного центра. 

Антон Хлопков
© Sputnik / Евгений Одиноков
Хлопков: атомный опыт у Узбекистана имеется
Напомним, что в конце прошлого года между правительствами Узбекистана и России было заключено Соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Соглашение предполагает формирование совместных рабочих групп для выполнения конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организацию семинаров и симпозиумов.

Среди перспективных направлений двустороннего сотрудничества — подготовка кадров для атомной энергетики Узбекистана, строительство АЭС и исследовательских реакторов, разведка и разработка урановых месторождений, рекультивация урановых хвостохранилищ, производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, другие научные и фундаментальные исследования.

Теги:
Росатом



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учебники по истории
    Только для взрослых

    Содержание современных школьных учебников в Азербайджане способны воспринимать только достаточно взрослые люди, уверен эксперт.

  • Белорусский поисковик Игорь Матюк с капсулой с землей, поднятой со дна Ладожского озера на месте гибели сторожевого корабля Пурга
    Дорогой жизни

    Белорусский поисковик Игорь Матюк доставит в музей "Дорога жизни" под Санкт-Петербургом капсулу с землей с места гибели сторожевого корабля "Пурга".

  • Выдача российских полисов ОМС
    Если хочешь быть здоров

    В Абхазии открылись пункты выдачи медицинских полисов. Sputnik рассказывает, где их можно получить и какие документы для этого нужны.

  • Конституционный суд
    Рассмотрим позже

    Конституционный суд Молдовы перенес дату рассмотрения запроса либералов о статусе русского языка, закрепленном в законодательстве страны.

  • Божествення литургия в Таллиннском кафедральном соборе
    Выборы митрополита

    В Таллинне проходит Собор Эстонской православной церкви Московского патриархата, на котором будет избран новый митрополит Таллиннский и всея Эстонии.

  • Это взаимно

    Сирийская Арабская Республика и Южная Осетия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между государствами.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Европейские каникулы: лучшие направления для путешествий летом 2018 года
В Душанбе прошли скачки, посвященные Дню молодежи
Лучшие скакуны попали в забег на День молодежи в Душанбе
Как быстрее доехать из Душанбе в Ташкент
Доехать с ветерком: отправляемся на машине из Ташкента в Душанбе

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054