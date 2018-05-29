Узбекистан и Россия обсуждают строительство атомной электростанции

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Делегация госкорпорации "Росатом" находится с визитом в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на посла РФ Владимира Тюрденева.

По его словам, представители госкорпорации обсуждают с узбекской стороной дальнейшее развитие сотрудничества в сфере мирного атома. Он также добавил, что Узбекистан и Россия продолжают подготовку соглашения о строительстве атомной электростанции.

По данным источника Sputnik, знакомого с ситуацией, российскую делегацию возглавляет генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв, у которого запланирована встреча с Шавкатом Мирзиёевым.

Президент Узбекистана в середине апреля в ходе открытия Кандымского газоперерабатывающего комплекса заявил, что соглашение о строительстве первой в регионе атомной электростанции будет подписано с РФ до конца этого года.

Российская сторона предлагает возвести в Узбекистане станцию из двух современных блоков поколения "3+" ВВЭР-1200. Проект по строительству похожей станции, которую "Росатом" возводит в Бангладеш, оценивается примерно в 13 миллиардов долларов, из которых 11,3 миллиарда предоставлены Россией в качестве государственного экспортного кредита.

Россия готова предложить Узбекистану несколько вариантов финансирования проекта, в том числе на условиях государственного кредита, по схеме заемных денег с рынка, инвестирования собственных средств, а также на условиях BOO — Build-Own-Operate (Строй-Владей-Эксплуатируй). Кроме того, обсуждается возможность выделения заемных средств на строительство станции со стороны Российского экспортного центра.

© Sputnik / Евгений Одиноков Хлопков: атомный опыт у Узбекистана имеется

Напомним, что в конце прошлого года между правительствами Узбекистана и России было заключено Соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Соглашение предполагает формирование совместных рабочих групп для выполнения конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организацию семинаров и симпозиумов.

Среди перспективных направлений двустороннего сотрудничества — подготовка кадров для атомной энергетики Узбекистана, строительство АЭС и исследовательских реакторов, разведка и разработка урановых месторождений, рекультивация урановых хвостохранилищ, производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, другие научные и фундаментальные исследования.