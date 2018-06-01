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  • Да, ученики должны одеваться в одном стиле
    36.8% (191)
  • Идея хорошая, но форма должна учитывать национальные традиции и климат
    34.0% (177)
  • Нет, форму лучше отменить, для детей главное - это учеба
    29.2% (152)
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