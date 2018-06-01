Раньше продукция под брендом Ravon шла только на экспорт, в республике машины продавались под маркой Chevrolet.
Власти надеются наладить более рациональное использование природных ресурсов и увеличить объемы производства.
Узбекско-американский автомобильный концерн GM Uzbekistan планирует увеличить стоимость своих авто на экспортных рынках.
Сейчас для Captiva готовится замена, до конца года будет прекращено ее производство. В апреле уже был завершен выпуск минивэна Orlando.
Делегация КНР посетила узбекский город в конце мая, стороны достигли ряда договоренностей.
Об этом говорится в постановлении президента о мерах по совершенствованию порядка предоставления льгот и преференций.
Решение о снятии Matiz с производства обусловлено "стратегией по обновлению модельного ряда".
"Узавтосаноат" совместно с Генеральной прокуратурой и другими ведомствами занялись разработкой новой концепции системы продаж.
Первое направление сотрудничества с немецкой компанией — это сборка пикапа Volkswagen Amarok. Узбекская сторона сейчас находится на этапе согласования всех стадий этого процесса.
Автомобиль Сhevrolet Tracker протестировали в сложнейших условиях. Авто проделало путь до Аральского моря и обратно на завод, преодолев тысячи километров по пустыням и горной местности в сложных климатических условиях.
Электромобили помогут не только сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, но и способствовать уменьшению шума на дорогах, считает финансовый специалист Volvo Шерзод Джалилов.
Совместно с российской стороной изучаются варианты сборки автомобилей GM Uzbekistan в Санкт-Петербурге, Карачаево-Черкесии, Тольятти и Нижнем Новгороде.
Другие учебные центры в Центральной Азии пока не располагают подобным оборудованием, поэтому "Узбекистон хаво йуллари" смогут первыми в регионе предлагать иностранным заказчикам услуги по тренажерной подготовке на Dreamliner.
Республика ведет переговоры с рядом европейских, южнокорейских и китайских партнеров, они планируют заняться созданием сборочных мощностей.
Речь идет об Асакинском автомобильном заводе и производстве автомобильных двигателей GM Powertrain Uzbekistan под Ташкентом.
Соответствующий вопрос депутаты и представители экодвижения обсудили на заседании в законодательной палате Олий Мажлиса.
Узбекский автопроизводитель GM Uzbekistan в июле 2018 года завершает производство автомобилей Matiz на своих мощностях.
Главной темой встречи было строительство атомной электростанции, стороны также обсудили подготовку кадров в отрасли и их стажировку на объектах корпорации.
Президент Узбекистана встретился с Алексеем Лихачевым 30 мая, они коснулись вопроса создания национальной компании.
На этот регион пришлось всего 27,5% зданий, совокупный объем таких работ в республике вырос на 13,1%.