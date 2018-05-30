Узбекистан сократит площадь рисовых полей из-за нехватки воды

В мае в Узбекистане резко выросли цены на рис. По данным Центробанка, стоимость этой сельскохозяйственной культуры повысилась на 16,7%.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Узбекистан из-за нехватки воды намерен сократить площадь рисовых полей с 162 тысяч до 94 тысяч гектаров, сообщает корреспондент Sputnik.

Об этом стало известно по итогам видеоселекторного совещания под руководством Шавката Мирзиёева, прошедшего накануне в столице.

На совещании было подчеркнуто, что в этом году в стране выпало относительно немного осадков, из-за чего в большинстве регионов возникла нехватка воды, что требует ее более рационального использования.

"В связи с этим возникла необходимость сокращения рисовых полей с 162 тысяч до 94 тысяч гектаров, предоставления 7,5 тысячи гектаров площадей в Сырдарьинской области, не испытывающей проблем в водоснабжении, фермерам Хорезмской области, 5,5 тысячи гектаров площадей в Джизакской области — фермерам Каракалпакстана для выращивания риса в качестве повторной культуры", — отметили в пресс-службе президента.

Кроме того, в Кашкадарьинской, Самаркандской, Бухарской, Навоийской областях и Каракалпакстане, где ожидается нехватка воды, площади под повторные культуры будут сокращены соответственно на 30, 42, 20, 14 и 10 тысяч гектаров.

По словам главы государства, необходимо обратить внимание на выращивание в этих регионах маша, фасоли и других нетребовательных к воде культур, в том числе кормовых, с размещением их вблизи источников воды. Руководителям соответствующих министерств и ведомств даны конкретные поручения по своевременной и эффективной организации этих работ.

Напомним, что в мае в Узбекистане резко выросли цены на рис. По данным Центробанка, стоимость этой сельскохозяйственной культуры повысилась на 16,7%. Основными причинами роста цен, по данным регулятора, стали ожидаемый засушливый год, дефицит поливной воды по сравнению с предыдущими годами, возможное сокращение посевных площадей.