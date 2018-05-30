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Сборщицы хлопка

В Узбекистане ждут проблем с урожаем хлопка в этом году

© Sputnik / Алексей Куденко
Экономика
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Из-за прохладной и сухой погоды, установившейся в весенние месяцы, развитие хлопчатника намного отстает от прошлогодних показателей.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Узбекистане из-за сложившихся погодных условий прогнозируют проблемы с урожаем хлопка в этом году, сообщает корреспондент Sputnik.

Уборка урожая зерновых на полях
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Об этом стало известно по итогам видеоселекторного совещания под руководством Шавката Мирзиёева, прошедшего накануне в столице.   

Как отмечалось на мероприятии, прохладная и сухая погода, установившаяся в весенние месяцы в этом году, приводит к серьезным проблемам в выращивании хлопчатника, в результате его развитие намного отстает от прошлогодних показателей, что требует особого внимания к уходу за ним.

В такой сложной ситуации, отметили эксперты, необходимо с еще большей эффективностью использовать культиваторы, ответственно подойти к работам по глубокому разрыхлению почвы, мелкому окучиванию, борьбе с сельхозвредителями и контролю за этими мероприятиями.

"Руководителям соответствующих министерств, ведомств и регионов даны поручения по созданию принципиально новой системы финансирования заготовки хлопка, организации готовности техники и регулярному обеспечению ее дизельным топливом для своевременного и качественного выполнения агротехнических мероприятий", — отметили в пресс-службе президента.

Участники совещания приняли решение об объявлении в стране с 1 июня по 1 июля "Ударного месячника по формированию гарантированного урожая хлопчатника".

Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Джизакскую область.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Кроме того, для сохранения урожая, выращенного с немалым трудом и затратами, наряду с руководителями и работниками фермерских хозяйств, специалистами сельского хозяйства, ирригаторами и механизаторами, учеными аграрной сферы и агрономами необходимо также обеспечить повышение ответственности депутатов всех уровней.

В прошлом году в стране было собрано свыше 2,9 миллиона тонн хлопка-сырца. Республика входит в десятку ведущих стран мира по объемам производства хлопкового волокна и по его экспорту.

В этом году в стране хлопчатником было засеяно более 1,7 миллиона гектаров площадей, что на 135 тысяч и 184 тысячи гектаров меньше, чем в 2017 и 2016 годах. Сокращение произошло за счет отказа от выращивания этой культуры на убыточных для фермеров полях с урожайностью менее 15% с гектара. На таких землях было решено выращивать другую востребованную продукцию.

Теги:
хлопок



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