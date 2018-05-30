В Ташкенте обсудили, как привлечь инвестиции в регионы Узбекистана

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. В Государственном комитете Узбекистана по инвестициям эксперты обсудили инвестиционный климат регионов республики. Об этом сообщает пресс-служба госструктуры.

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В рамках заседания консультационного совета были рассмотрены вопросы внедрения рейтинга и методологии оценки инвестиционного климата в региональном разрезе в Узбекистане, схемы сбора статистической информации и механизм проведения опросов.

Специалисты Госкомитета по инвестициям представили на обсуждение разработанную методологию рейтинговой оценки инвестиционного климата регионов страны.

"Система оценки инвестиционного климата регионов Республики Узбекистан должна стать инструментом для западного инвестора, чтобы он принял свое инвесторское решение", — отметил начальник управления Госкоминвестиций Нодир Абдуллаев.

© Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям В Государственном комитете Республики Узбекистан по инвестициям состоялось заседание Консультационного Совета

Своим опытом по организации проведения опросов для оценки деловой среды поделился специалист Торгово-промышленной палаты Олег Рыжиченко. По инициативе ТПП регулярно проводятся два вида опроса среди предпринимателей: в регионах и в районных филиалах ТПП. Опросники помогают получать объективные данные по регионам о бизнес-климате и выявлять проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели. В дальнейшем сотрудники ТПП работают над их решениями.

По завершении встречи была достигнута договоренность о внесении предложений специалистов для дальнейшего совершенствования и развития рейтинга инвестиционного климата регионов. Также были представлены мнения по налаживанию механизма системного диалога между государственными органами и бизнес-сообществом.