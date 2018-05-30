Экспорт из Узбекистана в первом полугодии должен вырасти на 25%

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Во вторник, 29 мая, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам укрепления дисциплины, повышения ответственности и эффективности руководителей во всех отраслях и регионах, сообщает пресс-служба главы государства.

Он обратил особое внимание на роль и значение сельского хозяйства в развитии экономики, а также на международную торговлю.

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Объемы экспорта из республики постоянно растут. С января по конец мая узбекистанских товаров на зарубежных рынках продали на 4,5 миллиарда долларов. До конца месяца этот показатель должен вырасти примерно на 21% по сравнению с тем же периодом в 2017 году.

"Намечается, что в первом полугодии экспорт составит 5 миллиардов 886 миллионов долларов, прогнозные показатели будут выполнены на 100,9 процента, будет достигнут 25-процентный рост по сравнению с первым полугодием 2017 года", - уточняется в сообщении.

При этом состояние импорта в стране участники совещания назвали неудовлетворительным.

В 2018 году общий объем импорта в Узбекистан составил около 4,8 миллиарда долларов, то есть вырос всего на 30% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

По мнению властей, причиной могло стать отсутствие организованной работы по изучению структуры импорта.

Также Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что руководители отраслей и регионов недостаточно работают над этим вопросом.

В мероприятии приняли участие главы обеих палат Олий Мажлиса, премьер-министр и его заместители, министры, а также представители Республики Каракалпакстан и хокимы областей и города Ташкента.