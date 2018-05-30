Япония безвозмездно передаст Узбекистану технику на 800 миллионов йен

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Япония безвозмездно передаст Узбекистану партию дорожно-строительной техники общей стоимостью 800 миллионов японских йен (примерно 7,3 миллиона долларов), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"В рамках грантового проекта Узбекистан получит технику японской компании Sakai Heavy Industries Ltd. Она будет использоваться для проведения дорожно-ремонтных работ в сельской местности, в поселках, кишлаках и аулах Сырдарьинской, Джизакской и Хорезмской областей, а также Каракалпакстана в рамках реализации программы "Обод кишлок". В частности, в Узбекистан будут поставлены ресайклер и различные виды дорожных катков, а также запасные части к ним", — отметили в Посольстве Японии в Узбекистане.
материально-технической базы организаций и предприятий, входящих в единый технологический комплекс дорожного строительства.
Техника была куплена у китайской Xuzhou Construction Machinery Group Co Ltd, являющейся соучредителем предприятия UzXCMG в Хорезме. Это позволит в дальнейшем наладить широкую сеть ремонтных баз по республике и избежать излишних затрат на техническое обслуживание.
Кроме того, до середины этого года планируется приобрести еще порядка 100 единиц дорожно-ремонтной и дорожно-строительной техники.