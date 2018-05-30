16:09 30 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 23°C
Прямой эфир
  • EUR9299.32
  • RUB127.57
  • USD7982.25
Поиск
Реконструкция трассы, архивное фото

Япония безвозмездно передаст Узбекистану технику на 800 миллионов йен

© Sputnik / Игорь Агеенко
Экономика
Получить короткую ссылку
20520

Узбекистан будет использовать технику для проведения дорожно-ремонтных работ в поселках и кишлаках.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Япония безвозмездно передаст Узбекистану партию дорожно-строительной техники общей стоимостью 800 миллионов японских йен (примерно 7,3 миллиона долларов), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Узбекские дети
© Flickr / Steve Evans
Япония направит на социальные проекты в Узбекистане 700 тысяч долларов
Это предусмотрено обменными нотами, которые были подписаны в среду в Ташкенте представителями Узбекистана и Японии.

"В рамках грантового проекта Узбекистан получит технику японской компании Sakai Heavy Industries Ltd. Она будет использоваться для проведения дорожно-ремонтных работ в сельской местности, в поселках, кишлаках и аулах Сырдарьинской, Джизакской и Хорезмской областей, а также Каракалпакстана в рамках реализации программы "Обод кишлок". В частности, в Узбекистан будут поставлены ресайклер и различные виды дорожных катков, а также запасные части к ним", — отметили в Посольстве Японии в Узбекистане.

Приобретено более 100 единиц новой дорожной техники
© Государственный комитет РУз по автомобильным дорогам
В Узбекистан завезли свыше ста единиц новой дорожной техники
В начале марта этого года Узбекистан также приобрел свыше 100 единиц различной техники китайского производства. Это решение было вызвано нарастающей потребностью в строительно-ремонтных работах на автомобильных дорогах и укреплением
материально-технической базы организаций и предприятий, входящих в единый технологический комплекс дорожного строительства.

Техника была куплена у китайской Xuzhou Construction Machinery Group Co Ltd, являющейся соучредителем предприятия UzXCMG в Хорезме. Это позволит в дальнейшем наладить широкую сеть ремонтных баз по республике и избежать излишних затрат на техническое обслуживание.

Кроме того, до середины этого года планируется приобрести еще порядка 100 единиц дорожно-ремонтной и дорожно-строительной техники.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Салон самолета авиакомпании Bek Air
    Буйные пассажиры

    Пьяные пассажиры поколотили бортпроводника рейса Шымкент – Астана – авиакомпания ищет свидетелей инцидента.

  • Падеж скота в двух селах Нарынской и Иссык-Кульской областей в результате заморозка
    Удар стихии

    Ущерб от падежа скота из-за недавних заморозков в Иссык-Кульской области составил около 300 тысяч долларов, погибли более 7 тысяч животных.

  • Центр содержания нелегальных мигрантов, архивное фото
    Суд идет!

    В Казахстане за нарушение миграционного законодательства перед судом предстали девять граждан Таджикистана.

  • Дом музей Михаила Юрьевича Лермонтова
    По местам классика

    В Азербайджане частные владельцы не впускают туристов в Дом-музей Михаила Юрьевича Лермонтова в городе Гусар.

  • Запрет на продажу алкогольной продукции 30 мая 2018 года
    Безалкогольная среда

    Продажа алкогольных напитков запрещена практически во всей Беларуси в среду из-за проведения последних звонков в школах.

  • Авария на Псоу
    Без тормозов

    ДТП на пограничном пункте пропуска между Абхазией и Россией попало в объектив камеры – автомобиль врезался в другой, стоявший на полосе досмотра.

  • Зал заседаний ЕГУ (29 мая 2018). Еревaн
    Довели до больницы

    Студенты Ереванского государственного университета заявили о прекращении забастовки из-за ухудшения самочувствия ректора вуза.

  • Водитель с пассажиром в салоне автомобиля
    Следите за дорогой!

    Водители в Латвии заплатят 100 евро за просмотр Facebook - в прошлом году в стране за пользование телефоном за рулем было выписано 3400 штрафов.

  • Вильнюс
    Дорогу молодым!

    Мэрами городов в Литве теперь могут стать 19-летние граждане – соответствующие поправки принял парламент республики.

  • Russian peacekeepers' checkpoint at entrance to Bender
    Миссия выполнима

    Нынешний трехсторонний формат миротворческой операции на Днестре необходимо сохранить и в дальнейшем, считают жители Приднестровья.

  • Яна Тоом
    Первый пошел!

    Евродепутат от Эстонии приветствовала первые иски против Facebook: надо строго следить за выполнением соцсетью новых правил ЕС по защите личных данных.

  • Газопровод Дзуарикау-Цхинвал
    Всеобщая газификация

    Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказал, какой вариант газификации сел и районов выбрала республика.

  • Салон самолета авиакомпании Bek Air
    Буйные пассажиры

    Пьяные пассажиры поколотили бортпроводника рейса Шымкент – Астана – авиакомпания ищет свидетелей инцидента.

  • Падеж скота в двух селах Нарынской и Иссык-Кульской областей в результате заморозка
    Удар стихии

    Ущерб от падежа скота из-за недавних заморозков в Иссык-Кульской области составил около 300 тысяч долларов, погибли более 7 тысяч животных.

  • Центр содержания нелегальных мигрантов, архивное фото
    Суд идет!

    В Казахстане за нарушение миграционного законодательства перед судом предстали девять граждан Таджикистана.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мемориальная мечеть
Угостили по-узбекски: в "Шатре Рамадана" в Москве прошел вечер Узбекистана
Кадры ликвидации стрелка в Бельгии
В Бельгии ликвидировали "льежского стрелка"
Кто получит самую большую зарплату
Где заплатят: рынок труда в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054