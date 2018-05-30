Япония безвозмездно передаст Узбекистану технику на 800 миллионов йен

Узбекистан будет использовать технику для проведения дорожно-ремонтных работ в поселках и кишлаках.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Япония безвозмездно передаст Узбекистану партию дорожно-строительной техники общей стоимостью 800 миллионов японских йен (примерно 7,3 миллиона долларов), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Это предусмотрено обменными нотами, которые были подписаны в среду в Ташкенте представителями Узбекистана и Японии.

"В рамках грантового проекта Узбекистан получит технику японской компании Sakai Heavy Industries Ltd. Она будет использоваться для проведения дорожно-ремонтных работ в сельской местности, в поселках, кишлаках и аулах Сырдарьинской, Джизакской и Хорезмской областей, а также Каракалпакстана в рамках реализации программы "Обод кишлок". В частности, в Узбекистан будут поставлены ресайклер и различные виды дорожных катков, а также запасные части к ним", — отметили в Посольстве Японии в Узбекистане.

В начале марта этого года Узбекистан также приобрел свыше 100 единиц различной техники китайского производства. Это решение было вызвано нарастающей потребностью в строительно-ремонтных работах на автомобильных дорогах и укреплениемматериально-технической базы организаций и предприятий, входящих в единый технологический комплекс дорожного строительства.

Техника была куплена у китайской Xuzhou Construction Machinery Group Co Ltd, являющейся соучредителем предприятия UzXCMG в Хорезме. Это позволит в дальнейшем наладить широкую сеть ремонтных баз по республике и избежать излишних затрат на техническое обслуживание.

Кроме того, до середины этого года планируется приобрести еще порядка 100 единиц дорожно-ремонтной и дорожно-строительной техники.