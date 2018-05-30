Делегация Ирана во главе с министром прибыла на агровыставку в Ташкент

Делегация обсудит покупку и продажу техники, а также сотрудничество по другим вопросам с главами министерств внешней торговли, строительства и агентства "Узавтотранс".

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Делегация Ирана во главе с министром дорог и градостроительства Аббасом Ахунди прибыла в Ташкенте для участия в выставке-продаже современного оборудования и технологий для агропромышленного комплекса "Uzbekistan Agrotech Expo – 2018".

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В программе визита встречи и переговоры в Правительстве, с руководителями министерств внешней торговли, строительства, Агентства "Узавтотранс", АО "O’zbekiston temir yo’llari".

Зарубежные гости также посетят Самарканд и Бухару, передает пресс-служба МИД Узбекистана. Участники делегации также проведут встречи и переговоры в Министерстве сельского хозяйства, Торгово-промышленной палате Узбекистана, посетят Узбекский научно-производственный центр сельского хозяйства, ряд хозяйств на территории Ташкентской области.