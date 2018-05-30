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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Президент Узбекистана поручил сократить импорт товаров за рубеж

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Об этом глава государства заявил в ходе видеоселекторного совещания с участием руководителей из различных регионов и отраслей.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания 29 мая предложил сократить импорт различной продукции, сообщает пресс-служба.

Это связано с большой разницей между экспортом и импортом товаров в Узбекистан.

Транспортно-логистический комплекс
© Sputnik / Станислав Савин
Экспорт из Узбекистана в первом полугодии должен вырасти на 25%

По словам президента, результаты за первые месяцы 2018 года намного ниже возможных.

Руководители некоторых отраслей и регионов не в полной мере ощущает свою ответственность в этих вопросах, и резервы по увеличению объемов экспорта задействуются не полностью, считает президент.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев поручил добиться роста экспорта в первом полугодии на 25%. Он должен составить 5,8 миллиарда долларов, прогнозные показатели необходимо выполнить более чем на 100%.

Ранее сообщалось, что общий объем импорта в Узбекистан в 2018 году составил около 4,8 миллиарда долларов, он вырос всего на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Участники совещания, среди которых были главы обеих палат Олий Мажлиса, премьер-министр с заместителями и представители администрации Республики Каракалпакстан, назвали такие показатели неудолетворительными.

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Теги:
Региональная экономика, импорт, Президент



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