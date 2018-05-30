Сколько получают бюджетники в Узбекистане

Министерство финансов Узбекистана опубликовало данные о зарплатах учителей, врачей и работников культуры в 2018 году.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Расходы государственного бюджета Узбекистана на финансирование социальной сферы в 2018 году составляют 35,034 трлн сумов, 68% из которых направляются на выплату заработной платы сотрудникам бюджетных организаций, сообщает Министерство финансов.

Расходы на зарплату в народном образовании составят 12,17 трлн сумов, в среднем специальном и высшем образовании — 4,007 трлн сумов, здравоохранении — 6,835 трлн сумов, в культуре и спорте — 741,5 млрд сумов.

"Заработная плата работников в бюджетных организациях состоит из (базовой) тарифной ставки, а также надбавок и доплат, предусмотренных законодательством", — отмечается в сообщении.

Например, учитель начальных классов общеобразовательной школы (без квалификационной категории), согласно базовой тарифной ставке, получает 1,133 млн сумов, доплаты при закреплении за учителем классного руководства составляют 172,2 тыс. сумов, доплаты за осуществление проверки тетрадей — 86,1 тыс. сумов, надбавки за счет директорского фонда, в среднем 20%, – 226,7 тыс. сумов (максимальный размер 40%). Таким образом, зарплата учителя составляет примерно 1,619 млн сумов.

Заработная плата учителя начальных классов высшей категории при аналогичных условиях с учетом доплаты за высшую категорию составляет в среднем 1 909 млн сумов.

Для учителей иностранных языков установлены дополнительные ежемесячные надбавки: 30% от базовой тарифной ставки – в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, 15% – в остальных образовательных учреждениях.

Зарплата воспитателя детского сада, имеющего высшее образование, без квалификационной категории, работающего на одной ставке (36 часов в неделю) с учетом надбавки за счет средств Фонда материального стимулирования в размере 15% составляет 999,2 тыс. сумов.

"При 9-часовым рабочем дне заработная плата воспитателя, работающего на 1,25 ставки (9 час * 5 дн. = 45 час; 45 час / 36 час = 1,25 ставки), составит 1,249 млн сумов", — подсчитали в Минфине.

Заработная плата помощника воспитателя, работающего на одной ставке, с учетом надбавки за счет средств Фонда материального стимулирования в размере 15% составляет 701,7 тыс. сумов.

В соответствии с постановлением президента, с 1 сентября 2018 года базовые тарифные ставки оплаты труда воспитателей подготовительной группы, учителей, дефектологов, психологов, имеющих высшее образование, составят 1 303 млн сумов (с учетом надбавки в размере 15% за счет средств ФМС).

© Sputnik / Олег Ласточкин В Узбекистане с 1 сентября увеличат зарплаты работникам вузов и НИИ

Размер базового должностного оклада старшего преподавателя высшего образовательного учреждения, не имеющего ученой степени, составляет 2,085 млн сумов. С учетом надбавок за счет средств специального фонда материального стимулирования, в среднем 15%, равным 312,8 тыс. сумов, и надбавкам за кураторство группой в размере 25%, или 521,3 тыс. сумов, размер заработной платы составит 2,919 млн сумов в месяц.

Размер базового должностного оклада профессора высшего образовательного учреждения, имеющего ученую степень доктора наук, составляет 2,409 млн сумов. С учетом надбавки из специального фонда материального стимулирования в среднем размере 15% (361,3 тыс. сумов) и надбавки за кураторство группой в размере 25% (602,2 тыс. сумов) его заработная плата в месяц может составить 3 372,3 тыс. сумов.

Согласно постановлению президента, с 1 сентября 2018 года заработная плата старшего преподавателя с аналогичными надбавками, не имеющего ученой степени, составит 3,080 млн сумов и повысится на 5,5%, а для профессора, имеющего ученую степень доктора наук, она составит 4,844 млн сумов, то есть повысится на 43,6%.

Преподавателю специальных дисциплин на иностранном языке руководство учебного заведения может установить надбавку в размере от 25 до 40% от базового должностного оклада.

В высших медицинских образовательных учреждениях профессорско-преподавательскому составу за выполнение лечебно-диагностической работы в клиниках, являющихся клиническими базами, устанавливается доплата в размере 20–30% базового должностного оклада в зависимости от занимаемой должности.

Профессорско-преподавательский состав высших образовательных учреждений Министерства культуры может рассчитывать на ежемесячное вознаграждение за выслугу лет (от 10 до 50% базового должностного оклада). Например, профессор, доктор наук (базовый должностной оклад 2,505 млн сумов), имеющий стаж работы свыше 25 лет, может ежемесячно дополнительно получать 1,252 млн сумов.

Зарплата врача общей практики сельского врачебного пункта, не имеющего квалификационной категории, состоит из тарифной ставки в размере 960,8 тыс. сумов, надбавки за стаж в среднем 25% (максимально 50%) и надбавки в 10% за счет средств фонда материального стимулирования. Таким образом, в среднем она составит 1,297 млн сумов.

Врач общей практики высшей категории с такими же надбавками получает на 37% больше, или в сумме 1,774 млн сумов.

Патронажная медсестра, не имеющая квалификационной категории, имеет право на получение надбавки за стаж в среднем 20% – 119,3 тыс. сумов (максимально до 40% при стаже более 10 лет). Размер ее заработной платы с учетом надбавки за счет фонда материального стимулирования, равной в среднем 10% (59,7 тыс. сумов), составляет 775,6 тыс. сумов. При наличии высшей категории размер заработной платы медсестры увеличится на 53% и составит 1,191 млн сумов.

Заработная плата врача–хирурга без квалификационной категории, работающего в районной центральной больнице, с учетом поправочного коэффициента составляет 989,6 тыс. сумов. С учетом устанавливаемой надбавки за стаж работы (в среднем 10%, максимально до 20%), 15%-ной надбавки за особые условия труда и надбавки за счет средств фонда материального стимулирования (в среднем 10%) заработная плата составит 1,336 млн сумов. А у врача–хирурга, имеющего высшую категорию, – 1, 827 млн сумов.

Должностной оклад медсестры хирургического отделения без квалификационной категории, при условии наличия аналогичных надбавок, составляет 912,3 тыс. сумов, а с высшей категорией – 1,214 млн сумов.

Как следует из постановления президента Узбекистана от 14 мая 2018 года, начиная с 1 июня 2018 года размеры заработной платы административно-управленческого, художественно-руководящего, артистического, творческого и прочего персонала государственных учреждений культуры, а также руководящих работников и специалистов государственных архивов вырастут в среднем на 45%.

Например, базовый должностной оклад артиста первой категории областного театра установлен в размере 1,296,4 млн сумов. С учетом ежемесячного вознаграждения за выслугу лет (в среднем 20%, максимально 40%), равного 259,3 тыс. сумов, и надбавки за счет фонда материального стимулирования в размере 15%, или 194,5 тыс. сумов, его заработная плата составит 1,750 млн сумов.

Должностной оклад хранителя фонда областного музея состоит из базового должностного оклада в 1,79 млн сумов, надбавки за счет средств фонда материального стимулирования в размере 15%, или 176,8 тыс. сумов, составит 1,355 млн сумов.

Художественный руководитель районного центра культуры и досуга населения состоит из базового должностного оклада в размере 1,071 млн сумов, надбавки за счет средств фонда материального стимулирования в размере 15%, или 160,7 тыс. сумов. Таким образом, он равен 1,232 млн сумов.

В Минфине отметили, что приведенные размеры зарплат не учитывают внебюджетные средства бюджетных организаций, так как не все учреждения могут оказывать платные услуги населению или иметь экономию при использовании выделенных бюджетных ассигнований. При наличии внебюджетных источников руководители вправе выплачивать дополнительные премии и надбавки.