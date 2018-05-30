Больше всего домов в 2018 году построили в Навойиской области

На этот регион пришлось всего 27,5% зданий, совокупный объем таких работ в республике вырос на 13,1%.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В 2018 году в Узбекистане на 13,1% выросли объемы строительных работ, сообщает портал "Новости Узбекистана".

© Sputnik / Игорь Зарембо На территории жилых массивов Ташкента появятся многоярусные парковки

Больше всего домов – 27,5% - построили в Навойиской области, за ней следует Ташкентская область (12%) и столица республики - город Ташкент (9,6%).

В Республике Каракалпакстан, Ферганской и Андижанской областях с января по май возвели около 7,5% и 5,1% зданий соответственно.

При этом в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях число новых домов снизилось на 5,5% и 6,7% соответственно, а в Бухарской области эксперты зафиксировали резкое падение – на 22,8%.

Всего по сравнению с тем же периодом в 2017 году строительство зданий и сооружений увеличилось в Узбекистане на 18,1% - до 10,5 триллиона сумов, а объектов гражданского назначения – на 1,7%, до 1,3 триллиона сумов.

С начала года на строительство в республике потратили около 13,1 триллиона сумов.

В апреле Министерство финансов Узбекистана опубликовало Бюджетное послание, согласно которому в этом году в стране планируется построить в два раза больше жилых домов. Более 40 зданий выделят для семей военнослужащих, на их возведение потратят два триллиона сумов.