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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с главой Росатома

Шавкат Мирзиёев обсудил строительство АЭС с главой "Росатома"

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Президент Узбекистана встретился с Алексеем Лихачевым 30 мая, они коснулись вопроса создания национальной компании.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

"На встрече стороны обсудили вопросы узбекско-российского сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, в частности, детали будущего проекта строительства АЭС, вопросы подготовки национальных кадров, создания национальной компании, которая будет отвечать за развитие проекта в стране и вопрос финансирования проекта", — уточняется в сообщении.

Кроме того, представители российской компании еще раз подтвердили свою готовность выступить стратегическом партнером Узбекистана в постройке атомной электростанции.

Эмблема Росатома, архивное фото
© AFP 2018 / ERIC PIERMONT
Узбекистан и Россия обсуждают строительство атомной электростанции
Узбекистан сотрудничает с Россией в области использования атомной энергии с декабря 2017 года, когда правительства двух стран подписали Соглашения о сотрудничестве.

На сегодня созданы две рабочие группы, они разрабатывают проект строительства АЭС в Узбекистане.

"Росатом" – крупнейшая в России генерирующая компания, по итогам прошлого года она обеспечила более 200 миллиардов киловатт электроэнергии, что составляет всего 18,9% от общей выработки.

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Теги:
Строительство, Президент, Росатом



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