Шавкат Мирзиёев обсудил строительство АЭС с главой "Росатома"

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

"На встрече стороны обсудили вопросы узбекско-российского сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, в частности, детали будущего проекта строительства АЭС, вопросы подготовки национальных кадров, создания национальной компании, которая будет отвечать за развитие проекта в стране и вопрос финансирования проекта", — уточняется в сообщении.

Кроме того, представители российской компании еще раз подтвердили свою готовность выступить стратегическом партнером Узбекистана в постройке атомной электростанции.

© AFP 2018 / ERIC PIERMONT Узбекистан и Россия обсуждают строительство атомной электростанции

Узбекистан сотрудничает с Россией в области использования атомной энергии с декабря 2017 года, когда правительства двух стран подписали Соглашения о сотрудничестве.

На сегодня созданы две рабочие группы, они разрабатывают проект строительства АЭС в Узбекистане.

"Росатом" – крупнейшая в России генерирующая компания, по итогам прошлого года она обеспечила более 200 миллиардов киловатт электроэнергии, что составляет всего 18,9% от общей выработки.