Глава "Росатома" раскрыл детали переговоров с Мирзиёевым по АЭС

Главной темой встречи было строительство атомной электростанции, стороны также обсудили подготовку кадров в отрасли и их стажировку на объектах корпорации.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, находящийся с визитом в Ташкенте, рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан о деталях переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В центре переговоров, по его словам, была организация совместного проекта "Росатома" и Узбекистана по строительству атомной электростанции, состоящей из двух блоков. Однако, заметил он, разговор пошел гораздо шире, и не ограничился заключением межправительственного соглашения, контрактов и сроками ввода станции.

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"Мы говорили о подготовке кадров, которые необходимы для создания полноценной отрасли. Эта работа будет идти не с нуля, так как в Узбекистане исторически есть технологии, связанные с добычей урана и его экспортом. Сейчас страна перезагружает работу своего исследовательского реактора, но использование современных ядерных технологий и станций большой мощности требует кратного увеличения числа специалистов и развития целого ряда сопутствующих отраслей", — отметил он.

Так, например, заметил Лихачёв, возведение станции потребует до 10 тысяч высококвалифицированных работников, а сама последующая ее эксплуатация — еще около 1500-1600 человек и все они должны пройти соответствующую подготовку.

"Президент поставил задачу максимально готовить специалистов в России, а также сделать все, чтобы в республике в дальнейшем были созданы необходимые для этого условия. Поэтому мы всерьез обсуждали создание в Узбекистане филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ".

Кроме того, обсудили возможность подготовки узбекских специалистов в технической академии "Росатома", их стажировки

на объектах госкорпорации", — рассказал он.

Еще одной важной задачей, заметил собеседник, станет локализация у местных предприятий большого количества работ, которые будут необходимы в ходе строительства станции. Это общестроительные работы, работы металлургическогонаправления, а также связанные с электротехникой. Готов "Росатом" расширить сотрудничество за счет создания совместных цифровых технологий, программных продуктов и IT-систем.

"Говорили и о неядерном использовании атомных технологий. Это применение изотопной продукции в медицине, использование наших технологий в сельском хозяйстве, в целом развитие сотрудничества в научной сфере, прежде всего, в материаловедении", — сказал Лихачёв.

Не менее важным направлением в ходе переговоров было развитие дальнейшего партнерства в альтернативной энергетике. По словам Лихачёва, "Росатом" в этом году запускает первый мощный ветропарк в Адыгее, который может стать точкой для отсчета будущего сотрудничества стран в этом направлении.

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"Мы разговаривали не только о завтрашнем, но и послезавтрашнем дне науки. Мне было очень интересно и важно послушать точку зрения Мирзиёева по продвижению науки в стране. Меня приятно удивило очень серьезное и детальное понимание этого вопроса, высказанное в ходе беседы президентом. Потребность в перезагрузке научных подходов, создании нового корпуса молодых ученых, атмосферы уважения к науке, востребованности высшего образования было серьезным элементом беседы", — подчеркнул собеседник.

По мнению Лихачёва, у проекта строительства атомной станции в Узбекистане есть две стороны. Первая — экономическая, заметил он, выражается в 2,5 гигаваттах электрогенерации, размещении заказов на узбекских предприятиях, подготовке тысяч

молодых специалистов.

"Вторая сторона, которую трудно посчитать в деньгах, но она не менее важна, — это улучшение качества жизни людей. Все компоненты проекта в конечном итоге станут дополнительной серьезной прибавкой в работе, чтобы люди в Узбекистане жили дольше, болезни выявлялись раньше, чтобы свет в домах был и платили за него меньше. Такая нацеленность президента, чтобы каждый проект в итоге служил улучшению качества жизни людей, можно только поддерживать", — заключил глава "Росатома".

Напомним, что российская сторона предлагает возвести в Узбекистане станцию из двух современных блоков поколения "3+" ВВЭР-1200. Проект по строительству похожей станции, которую "Росатом" возводит в Бангладеш, оценивается примерно в 13 миллиардов долларов, из которых 11,3 миллиарда предоставлены Россией в качестве государственного экспортного кредита.

Президент Узбекистана в середине апреля в ходе открытия Кандымского газоперерабатывающего комплекса заявил, что соглашение о строительстве первой в регионе атомной электростанции будет подписано с РФ до конца этого года.