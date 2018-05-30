Глава "Росатома" раскрыл детали переговоров с Мирзиёевым по АЭС

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, находящийся с визитом в Ташкенте, рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан о деталях переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
В центре переговоров, по его словам, была организация совместного проекта "Росатома" и Узбекистана по строительству атомной электростанции, состоящей из двух блоков. Однако, заметил он, разговор пошел гораздо шире, и не ограничился заключением межправительственного соглашения, контрактов и сроками ввода станции.
Так, например, заметил Лихачёв, возведение станции потребует до 10 тысяч высококвалифицированных работников, а сама последующая ее эксплуатация — еще около 1500-1600 человек и все они должны пройти соответствующую подготовку.
"Президент поставил задачу максимально готовить специалистов в России, а также сделать все, чтобы в республике в дальнейшем были созданы необходимые для этого условия. Поэтому мы всерьез обсуждали создание в Узбекистане филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ".
Кроме того, обсудили возможность подготовки узбекских специалистов в технической академии "Росатома", их стажировки
на объектах госкорпорации", — рассказал он.
направления, а также связанные с электротехникой. Готов "Росатом" расширить сотрудничество за счет создания совместных цифровых технологий, программных продуктов и IT-систем.
"Говорили и о неядерном использовании атомных технологий. Это применение изотопной продукции в медицине, использование наших технологий в сельском хозяйстве, в целом развитие сотрудничества в научной сфере, прежде всего, в материаловедении", — сказал Лихачёв.
Не менее важным направлением в ходе переговоров было развитие дальнейшего партнерства в альтернативной энергетике. По словам Лихачёва, "Росатом" в этом году запускает первый мощный ветропарк в Адыгее, который может стать точкой для отсчета будущего сотрудничества стран в этом направлении.
По мнению Лихачёва, у проекта строительства атомной станции в Узбекистане есть две стороны. Первая — экономическая, заметил он, выражается в 2,5 гигаваттах электрогенерации, размещении заказов на узбекских предприятиях, подготовке тысяч
молодых специалистов.
"Вторая сторона, которую трудно посчитать в деньгах, но она не менее важна, — это улучшение качества жизни людей. Все компоненты проекта в конечном итоге станут дополнительной серьезной прибавкой в работе, чтобы люди в Узбекистане жили дольше, болезни выявлялись раньше, чтобы свет в домах был и платили за него меньше. Такая нацеленность президента, чтобы каждый проект в итоге служил улучшению качества жизни людей, можно только поддерживать", — заключил глава "Росатома".
Президент Узбекистана в середине апреля в ходе открытия Кандымского газоперерабатывающего комплекса заявил, что соглашение о строительстве первой в регионе атомной электростанции будет подписано с РФ до конца этого года.