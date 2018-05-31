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GM Uzbekistan снимает с производства Matiz

© Sputnik / Евгения Новоженина
Экономика
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Это решение обусловлено стратегией по обновлению модельного ряда, а также моральным и техническим устареванием данной модели.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Узбекский автопроизводитель GM Uzbekistan в июле 2018 года завершает производство автомобилей Matiz на своих мощностях, сообщает корреспондент Sputnik.

Это решение обусловлено "стратегией по обновлению модельного ряда, а также моральным и техническим устареванием данной модели". 

"В этой связи прекращена регистрация заявок на получение договоров на поставку автомобилей данной модели. Компания обеспечит выполнение своих обязательств перед потребителями и особо подчеркивает, что поставка автомобилей Matiz конечным покупателям, заключившим договора, будет выполнена в полном объеме и в сроки, указанные в договорах", — отметили в GM Uzbekistan.

Напомним, производство Matiz стартовало в августе 2001 года на Асакинском автомобильном заводе. Автомобиль стал четвертой моделью, освоенной для выпуска в Узбекистане. В декабре 2004 года было начато производство автомобилей Matiz Best с объемом двигателя 1 литр и модификации с автоматической коробкой передач.

Автозавод в Асаке получил возможность производить новейшие модели GM
GM
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Автомобиль принадлежит к классу малолитражных автомобилей. Потребность в автомобилях данного класса будет обеспечиваться за счет наращивания производства модели Spark.

Напомним, что 16 апреля 2018 года узбекский автопроизводитель также прекратил сборку автомобилей Chevrolet Orlando. Это было сделано в рамках глобальной стратегии General Motors по обновлению модельного ряда.

В ближайшие годы компания намерена запустить в Узбекистане серийное производство двух новых моделей — внедорожника Tracker и модернизированной модели Cobalt.

 

 

 

 

 

 

 

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