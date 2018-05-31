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Пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

В Узбекистане продолжат укреплять местные бюджеты

© senat.uz
Экономика
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Соответствующий вопрос депутаты и представители экодвижения обсудили на заседании в законодательной палате Олий Мажлиса.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Представители политических партий и депутатской группы от экодвижения обсуждают на заседании Олий Мажлиса исполнение Госбюджета, сообщает портал "Народное слово".

Одна из основных тем – реализация целей и задач Стратегии действий на 2017-2021 годы, а рамках которой власти намерены продолжить укрепление местных бюджетов и расширить их доходную базу, а также заняться обеспечением макроэкономической стабильности и обеспечить устойчивые темпы роста экономики.

Бизнесмен за работой
© Flickr / Wonderlane
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Укреплять бюджеты участники заседания предлагают за счет безусловного выполнения территориальных программ социально-экономического развития на местах, расширения льготного кредитования, привлечения отечественных и иностранных инвесторов.

Особое внимание планируется уделить финансированию сохранения объектов историко-культурного наследия.

Свыше 70% от налоговых поступлений в бюджет Узбекистана формируется за счет отечественных товаров и услуг.

По мнению депутатов, это говорит о росте потенциала экономики и увеличении производства импортозамещающей продукции.

В 2017 году Госбюджет был выполнен с профицитом в 0,1 процента к ВВП.

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Теги:
Государственный бюджет, депутаты, Олий Мажлис



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