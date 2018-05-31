General Motors продаст свои заводы в Узбекистане

Речь идет об Асакинском автомобильном заводе и производстве автомобильных двигателей GM Powertrain Uzbekistan под Ташкентом.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Автомобильная корпорация General Motors и "Узавтосаноат" ведут переговоры по продаже долей американцев в двух автомобильных заводах в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik.

Речь идет об Асакинском автомобильном заводе, а также о расположенном под Ташкентом заводе автомобильных двигателей GM Powertrain Uzbekistan.

"Сейчас мы выкупаем акции головного завода GM (Асакинский автомобильный завод. — Прим. редакции) в соответствии с решением правительства. Часть акций уже выкупили, на данный момент у GM осталось 10% акций этого завода. До конца года мы намерены выкупить всю долю американской корпорации и переименовать завод", — заявил в четверг председатель правления "Узавтосаноат" Умиджан Салимов.

По его словам, параллельно ведутся переговоры по выкупу завода автомобильных двигателей GM Powertrain Uzbekistan, где американцам принадлежит свыше 70% акций.

"Переговоры о выкупе этого завода на завершающей стадии, осталась пара юридических моментов. В частности, необходимо урегулировать вопросы использования данного предприятия при производстве альтернативных моторов. Планируем завершить переговорный процесс в ближайшие два-три месяца и начать выкупать доли", — отметил Салимов.

Тем не менее, по его словам, GM останется в Узбекистане на условиях технической помощи и содействия. При этом узбекская сторона сможет и дальше производить автомобили под брендом Chevrolet.

Совместное автопредприятие GM Uzbekistan было создано компаниями General Motors и АК "Узавтосаноат" в марте 2008 года. Тогда "Узавтосаноат" владел 75% акций данного предприятия, а оставшиеся 25% принадлежали американской корпорации.

В настоящее время на автозаводе в Асаке работает более восьми тысяч сотрудников. Его общая площадь составляет 72 га, а мощность — порядка 250 тысяч авто в год. В ближайшие годы на предприятиях GM Uzbekistan планируется запустить серийное производство двух новых моделей — внедорожника Tracker и модернизированной модели Cobalt.

Производство легковых автомобилей в Узбекистане в январе-апреле этого года увеличилось на 26,4%, превысив отметку в 51 тысячу, а автомобильных двигателей — на 37,9% до 40 780 единиц.