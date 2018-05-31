19:30 31 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 26°C
Прямой эфир
  • EUR9299.32
  • RUB127.57
  • USD7982.25
Поиск
Выпуск автомобилей на автопредприятии

В Узбекистане наконец-то будут выпускать легковые авто других брендов  

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
Получить короткую ссылку
141 0 0

Республика ведет переговоры с рядом европейских, южнокорейских и китайских партнеров, они планируют заняться созданием сборочных мощностей.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Узбекистан ведет переговоры с рядом ведущих европейских, китайских и южнокорейских автопроизводителей по созданию новых сборочных мощностей на территории республики,  сообщает корреспондент Sputnik.

Административное здание GM Uzbekistan
© Новости Узбекистана
General Motors продаст свои заводы в Узбекистане

Эта работа проводится в рамках отказа от монополии General Motors, перехода к мультибрендовому подходу и развитию конкуренции на внутреннем рынке.   

"Мы сделаем все для того, чтобы в Узбекистане было не только производство General Motors, но и других брендов. Мы обязательно к этому придем. Сейчас у нас в приоритете тенденция по демонополизации нашего рынка и производства. Первым таким шагом стал запуск сборочных мощностей автомобилей КамАЗ в Самарканде. Сейчас ведем переговоры с ведущими европейскими, китайскими и южнокорейскими производителями", — заявил в четверг председатель правления "Узавтосаноат" Умиджан Салимов.

По его словам, людям в стране хочется ездить не только на Chevrolet, но и на других автомобилях, поэтому автопром однозначно будет двигаться в этом направлении.       

"В ходе предстоящего визита президента в Китай мы уже подпишем договор с нашим новым партнером по производству легкой, средней и тяжелой грузовой техники. В Узбекистане теперь у нас будет четыре автопроизводителя. В ближайшее время мы назовем нашего нового партнёра, это общеизвестная компания в мире, в Китае она занимает одно из доминирующих мест", — рассказал глава "Узавтосаноат".

Напомним, что производство легковых автомобилей в Узбекистане в январе-апреле этого года увеличилось на 26,4%, превысив отметку в 51 тысячу, а автомобильных двигателей — на 37,9% до 40 780 единиц.

Монопольным производством легковых автомобилей в стране занимается совместное узбекско-американское предприятие GM Uzbekistan, в состав которого входят три завода в Андижанской и Хорезмской областях, а также Ташкенте. Компания производит 10 моделей разной ценовой категории.

До конца года узбекская сторона намерена завершить выкуп у General Motors 10% оставшейся доли в Асакинском автомобильном заводе, а также 70% в предприятии по производству автомобильных двигателей GM Powertrain Uzbekistan. 

По теме

GM Uzbekistan снимает с производства Matiz



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мальчик
    Один дома

    В Казахстане предложили запретить оставлять без присмотра детей до 12 лет – с такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка.

  • Вид на бишкекскую улицу с высоты. Архивное фото
    Не отдадим ни пяди

    Мэр Бишкека рассказал о земельном участке в 3,4 гектара, который якобы планировалось передать посольству Китая в Кыргызстане.

  • Автомобиль полиции, архивное фото
    Таджикская пленница

    Задержан таджикистанец, который украл свою избранницу после того, как родители девушки отказались выдать ее за него замуж.

  • Женщина, закрывающая лицо рукой
    Дело в воспитании

    Глава Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Азербайджана рассказала о новых шагах по борьбе с домашним насилием.

  • Финалистка Ты супер! Вера Ярошик в Минске
    "Хочется увидеть бабушку"

    Вера Ярошик из "Ты супер!" рассказала Sputnik Беларусь о непривычном темпе Москвы, кролике Шоколадове и о том, как "не забить на учебу" во время проекта.

  • Возгорание автомобиля в Сочи
    Закоротило

    В сети появилось видео с горящим такси: инцидент произошел в Адлере, автомобиль вспыхнул прямо на проезжей части.

  • Армянская атомная электростанция
    Еще мощнее

    На Армянскую АЭС доставили новую турбину – модернизация проводится с целью повышения мощности, экономичности и надежности станции.

  • Первомайская демонстрация Штаба защитников русских школ в Риге
    Митингу – быть!

    Активистам Русского союза Латвии удалось добиться разрешения провести уличное шествие против реформы образования в Даугавпилсе в День защиты детей.

  • Министерство иностранных дел Литовской Республики
    Не понимаем

    МИД Литвы возмутился инсценировкой Киевом убийства Аркадия Бабченко – глава ведомства заявил, что не понимает таких "спецопераций".

  • Обмеление Днестра, архивное фото
    Великая засуха

    Гидрологи объявили "желтый код" метеоопасности в связи с пересыханием водоемов в Молдове – что необходимо предпринять?

  • Зрители в кинотеатре под открытым небом
    Невиданное кино

    В Таллинне пройдет кинофестиваль "Невиданное кино". Основной площадкой станет Центр культуры "Линдакиви", а закрытие состоится в Центре русской культуры.

  • Во Владикавказе появятся бронзовые следы барсов
    По следам барса

    Во Владикавказе установят бронзовые оттиски следов переднеазиатского леопарда, известного также как кавказского барса.

  • Мальчик
    Один дома

    В Казахстане предложили запретить оставлять без присмотра детей до 12 лет – с такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка.

  • Вид на бишкекскую улицу с высоты. Архивное фото
    Не отдадим ни пяди

    Мэр Бишкека рассказал о земельном участке в 3,4 гектара, который якобы планировалось передать посольству Китая в Кыргызстане.

  • Автомобиль полиции, архивное фото
    Таджикская пленница

    Задержан таджикистанец, который украл свою избранницу после того, как родители девушки отказались выдать ее за него замуж.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мемориальная мечеть
Угостили по-узбекски: в "Шатре Рамадана" в Москве прошел вечер Узбекистана
Хоким Сарвар Махаметов показал корреспондентам Sputnik, как проходит его рабочий день
Один день с начальником района Ташкента: как проходят будни хокима
Кто получит самую большую зарплату
Где заплатят: рынок труда в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054