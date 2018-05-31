В Узбекистане наконец-то будут выпускать легковые авто других брендов  

Республика ведет переговоры с рядом европейских, южнокорейских и китайских партнеров, они планируют заняться созданием сборочных мощностей.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Узбекистан ведет переговоры с рядом ведущих европейских, китайских и южнокорейских автопроизводителей по созданию новых сборочных мощностей на территории республики, сообщает корреспондент Sputnik.

Эта работа проводится в рамках отказа от монополии General Motors, перехода к мультибрендовому подходу и развитию конкуренции на внутреннем рынке.

"Мы сделаем все для того, чтобы в Узбекистане было не только производство General Motors, но и других брендов. Мы обязательно к этому придем. Сейчас у нас в приоритете тенденция по демонополизации нашего рынка и производства. Первым таким шагом стал запуск сборочных мощностей автомобилей КамАЗ в Самарканде. Сейчас ведем переговоры с ведущими европейскими, китайскими и южнокорейскими производителями", — заявил в четверг председатель правления "Узавтосаноат" Умиджан Салимов.

По его словам, людям в стране хочется ездить не только на Chevrolet, но и на других автомобилях, поэтому автопром однозначно будет двигаться в этом направлении.

"В ходе предстоящего визита президента в Китай мы уже подпишем договор с нашим новым партнером по производству легкой, средней и тяжелой грузовой техники. В Узбекистане теперь у нас будет четыре автопроизводителя. В ближайшее время мы назовем нашего нового партнёра, это общеизвестная компания в мире, в Китае она занимает одно из доминирующих мест", — рассказал глава "Узавтосаноат".

Напомним, что производство легковых автомобилей в Узбекистане в январе-апреле этого года увеличилось на 26,4%, превысив отметку в 51 тысячу, а автомобильных двигателей — на 37,9% до 40 780 единиц.

Монопольным производством легковых автомобилей в стране занимается совместное узбекско-американское предприятие GM Uzbekistan, в состав которого входят три завода в Андижанской и Хорезмской областях, а также Ташкенте. Компания производит 10 моделей разной ценовой категории.

До конца года узбекская сторона намерена завершить выкуп у General Motors 10% оставшейся доли в Асакинском автомобильном заводе, а также 70% в предприятии по производству автомобильных двигателей GM Powertrain Uzbekistan.