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Учебно-тренировочный центр Узбекистон хаво йуллари

"Узбекистон хаво йуллари" планирует закупить авиасимулятор Dreamliner

Пресс-служба "Узбекистон хаво йуллари"
Экономика
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Другие учебные центры в Центральной Азии, пока не располагают подобным оборудованием, поэтому "Узбекистон хаво йуллари" смогут первыми в регионе предлагать иностранным заказчикам услуги по тренажерной подготовке на Dreamliner.

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" планирует приобрести full-flight симулятор для Boeing 787 Dreamliner, чтобы улучшить подготовку пилотов, рассказал директор учебно-тренировочного центра НАК Георгий Геловани.

Другие учебные центры в Центральной Азии, пока не располагают подобным оборудованием, поэтому "Узбекистон хаво йуллари" смогут первыми в регионе предлагать иностранным заказчикам услуги по тренажерной подготовке на Dreamliner.

"Сегодня авиапарк пополняется современными самолетами, осваиваются новые, более экономичные лайнеры, и наш центр всегда должен быть на острие решения вопросов по подготовке летного состава, переучиванию экипажей с одного типа воздушных судов на другой и обеспечению НАК квалифицированными специалистами в целом", - заявил Геловани.

По его словам, после вывода из эксплуатации в Узбекистане воздушного судна Ил-114-100 full-flight симулятор для него выставлен на продажу в едином пакете "самолет+тренажер".

"Сегодня ряд государств проявляет интерес к их приобретению, проводятся предварительные переговоры, и я думаю, что в скором времени они будут реализованы", - пояснил Геловани.

Напомним, в мае этого года исполнилось 75 лет со дня образования учебно-тренировочного центра НАК "Узбекистон хаво йуллари".

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Теги:
Узбекистон хаво йуллари



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