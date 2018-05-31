"Узавтопром" до конца года определит место сборки автомобилей в России

ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. "Узавтопром" планирует до конца 2018 года определить площадку для производства легковых автомобилей на территории России, заявил в четверг журналистам председатель правления узбекской компании Умиджон Салимов.
"Сейчас нами рассматриваются несколько площадок на территории России. Мы эту работу начали четыре месяца назад. Думаю, до конца года мы уже определим оптимальный вариант этого сотрудничества", — сказал Салимов. Он уточнил, что в пятницу делегация "Узавтопрома" проведет очередные переговоры по этому проекту в министерстве промышленности и торговли РФ в Москве, пишет РИА Новости.
"Но для нас самая оптимальная площадка — в Санкт-Петербурге, потому что она уже была задействована нашим партнером GM… Вопрос заключается только в согласовании моделей и получении окончательных утвердительных разрешительных документов со стороны нашего партнера General Motors", — отметил Салимов.
Салимов ранее в четверг сообщил, что "Узавтопром" до конца 2018 года планирует полностью выкупить 25-процентную долю GM в СП GM Uzbekistan (Асака, Андижанская область). GM создаст 100-процентную "дочку" для дальнейшей консультативной и технической поддержки отрасли в Узбекистане.