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Автомобили Ravon

"Узавтопром" до конца года определит место сборки автомобилей в России

Ravon
Экономика
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Совместно с российской стороной изучаются варианты сборки автомобилей GM Uzbekistan в Санкт-Петербурге, Карачаево-Черкесии, Тольятти и Нижнем Новгороде.

ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. "Узавтопром" планирует до конца 2018 года определить площадку для производства легковых автомобилей на территории России, заявил в четверг журналистам председатель правления узбекской компании Умиджон Салимов.

"Сейчас нами рассматриваются несколько площадок на территории России. Мы эту работу начали четыре месяца назад. Думаю, до конца года мы уже определим оптимальный вариант этого сотрудничества", — сказал Салимов. Он уточнил, что в пятницу делегация "Узавтопрома" проведет очередные переговоры по этому проекту в министерстве промышленности и торговли РФ в Москве, пишет РИА Новости.

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© Sputnik / Константин Чалабов
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Глава "Узавтопрома" сообщил, что совместно с российской стороной изучаются варианты крупноузловой сборки автомобилей GM Uzbekistan в Санкт-Петербурге, Карачаево-Черкесии, Тольятти и Нижнем Новгороде.

"Но для нас самая оптимальная площадка — в Санкт-Петербурге, потому что она уже была задействована нашим партнером GM… Вопрос заключается только в согласовании моделей и получении окончательных утвердительных разрешительных документов со стороны нашего партнера General Motors", — отметил Салимов.

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В декабре 2017 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что "Узавтопром" интересуется сборкой модели Ravon (аналог Chevrolet Spark) на площадке GM в Петербурге и ведет переговоры с американской компанией. По мнению министра, такие машины могут быть интересны российским покупателям в рамках программы "Свое дело".

Салимов ранее в четверг сообщил, что "Узавтопром" до конца 2018 года планирует полностью выкупить 25-процентную долю GM в СП GM Uzbekistan (Асака, Андижанская область). GM создаст 100-процентную "дочку" для дальнейшей консультативной и технической поддержки отрасли в Узбекистане.

Теги:
ravon, Узавтопром, Россия, Узбекистан



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