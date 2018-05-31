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Зарядка аккумуляторов электромобиля.

Сотрудник Volvo: электромобили - шаг вперед для автоиндустрии Узбекистана

© Sputnik / Евгений Биятов
Экономика
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14020

Электромобили помогут не только сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, но и способствовать уменьшению шума на дорогах, считает финансовый специалист Volvo Шерзод Джалилов.

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Разработка концепции по производству электромобилей - огромный шаг вперед для автоиндустрии Узбекистана, заявил Sputnik финансовый специалист Volvo, эксперт экспертного совета Buyuk Kelajak Шерзод Джалилов.

Вопрос организации производства электромобилей в республике разрабатывает сейчас компания "Узавтосаноат", создана специальная группа в Инновационном центре при Туринском политехническом университете в Ташкенте.

Линия по тестированию готовых аккумуляторов
© Sputnik / Александр Кряжев
Узбекский автопром планирует запустить производство электромобилей
"Я думаю это очень хорошая новость и огромный шаг в сфере автомобильной индустрии. Электромобили призваны не только сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, но и способствовать уменьшению шума на дорогах. К примеру, в нашей стране, люди предпочитают использовать автомобиль как основное средство передвижения и по этой причине, поневоле, создается огромный шум на дорогах, что негативно сказывается на психологическое настроение города", - прокомментировал Джалилов.

Он добавил, что гиганты автомобильной индустрии сейчас полностью переходят на производство электромобилей. Например, компания Volvo планирует перейти на производство электрокаров уже в 2019 году, а в апреле этого года компания презентовала прототип электромобильного грузовика, массовый выпуск которого начнется в январе 2019 года.

"Этим я хочу сказать, что традиционное топливное транспортное средство завершает свой путь и палочка эстафеты передается электромобилям. То, что Узбекистан обратил внимание на эту тенденцию именно сейчас говорит о том, что наша страна идет в ногу со временем и имеет четкое видение будущего автоиндустрии", - отметил Джалилов.

Сейчас, по словам главы компании "Узавтосаноат" Умиджанв Салимовв, ведется обсуждение с "Узбекэнерго" вопросов создания инфраструктуры, необходимой для электрокаров. Через месяц для проведения тестовых испытаний в республику привезут два образца электромобилей – Chevrolet Volt американской компании GM и автомобиль китайского производителя JAC. Им устроят пробег по всему Узбекистану, начиная от Андижанской области и заканчивая Каракалпакстаном.

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Теги:
Volvo, Узавтосаноат



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    Пользуйтесь!

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