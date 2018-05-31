GM Uzbekistan начнет выпуск Chevrolet Tracker уже в этом году

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Узбекско-американское автопредприятие GM Uzbekistan уже в этом году запустит производство компактного кроссовера Chevrolet Tracker, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"На первом этапе авто будет собираться методом крупноузловой сборки на мощностях в Ташкенте, а, начиная с будущего года, планируется запустить полноценную серийную сборку на Асакинском автомобильном заводе. Что касается объемов, то пока сложно делать прогнозы, все зависит от спроса на рынке", — сообщил корреспонденту Sputnik представитель "Узавтосаноат".
Расход топлива на 100 километров составит 8,1 литра. Производство авто на Асакинском заводе будет осуществлено по полному технологическому циклу со штамповкой, сваркой, окраской и сборкой. Уровень локализации автомобиля превысит 50%. Пятиместный салон авто оборудован 7-дюймовым сенсорным экраном с мультимедиа, навигатором и камерой заднего вида. На водительском кресле имеется несколько вариантов регулировок.
минивэн Orlando, микроавтобус Damas и микровэн Labo.
Внутри республики легковые автомобили отечественного производства собираются под брендом Chevrolet. На экспорт продукция GM Uzbekistan отправляется под торговой маркой Ravon.