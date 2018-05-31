GM Uzbekistan начнет выпуск Chevrolet Tracker уже в этом году

Автомобиль Сhevrolet Tracker протестировали в самых сложнейших условиях. Авто проделало путь до Аральского моря и обратно на завод, преодолев тысячи километров по пустыням и горным местностям в сложных климатических условиях.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Узбекско-американское автопредприятие GM Uzbekistan уже в этом году запустит производство компактного кроссовера Chevrolet Tracker, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"На первом этапе авто будет собираться методом крупноузловой сборки на мощностях в Ташкенте, а, начиная с будущего года, планируется запустить полноценную серийную сборку на Асакинском автомобильном заводе. Что касается объемов, то пока сложно делать прогнозы, все зависит от спроса на рынке", — сообщил корреспонденту Sputnik представитель "Узавтосаноат".

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Узбекские автомобилестроители протестировали в 2016 году Chevrolet Tracker, причем в самых что ни на есть сложнейших условиях. Авто проделало путь до Аральского моря и обратно на завод, преодолев тысячи километров по пустыням и горным местностям в сложных климатических условиях. Tracker планируется оснащать 1,8-литровым двигателем мощностью 140 лошадиных сил.

Расход топлива на 100 километров составит 8,1 литра. Производство авто на Асакинском заводе будет осуществлено по полному технологическому циклу со штамповкой, сваркой, окраской и сборкой. Уровень локализации автомобиля превысит 50%. Пятиместный салон авто оборудован 7-дюймовым сенсорным экраном с мультимедиа, навигатором и камерой заднего вида. На водительском кресле имеется несколько вариантов регулировок.

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Автомобиль оснащен передним приводом, существуют модификации, оборудованные полным приводом с электронным управлением. В комплектацию также входят ABS, ESC и противобуксовочная система. Сегодня GM Uzbekistan выпускает десять марок автомобилей: четыре седана — Nexia, Cobalt, Gentra и Malibu, две малолитражки — Matiz и Spark, внедорожник Captiva,минивэн Orlando, микроавтобус Damas и микровэн Labo.

Внутри республики легковые автомобили отечественного производства собираются под брендом Chevrolet. На экспорт продукция GM Uzbekistan отправляется под торговой маркой Ravon.