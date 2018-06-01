10:45 01 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 24°C
Прямой эфир
  • EUR9299.32
  • RUB127.57
  • USD7982.25
Поиск

Узбекистан обсуждает возможность сборки нескольких брендов Volkswagen

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
Получить короткую ссылку
29540

Первое направление сотрудничества с немецкой компанией — это сборка пикапа Volkswagen Amarok. Узбекская сторон сейчас находится на стадии согласования всех стадий этого процесса. 

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. "Узавтосаноат" и Volkswagen прорабатывают возможность сборки в Узбекистане сразу нескольких моделей, принадлежащих различным брендам немецкого автомобильного концерна, сообщает корреспондент Sputnik.

Сегодня немцы, помимо основного бренда Volkswagen, владеют правом на производство авто с шильдиками Porsche, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Skoda, SEAT, Scania и MAN.

"С Volkswagen мы начали сотрудничество примерно шесть месяцев назад. С их стороны была заинтересованность, чтобы организовать в Узбекистане альтернативное производство. Это вошло в контекст с нашими интересами, так как мы также намерены развивать производство других брендов", — рассказал накануне председатель правления "Узавтосаноат" Умиджан Салимов.

По его словам, первое направление сотрудничества с немецкой компанией — это сборка пикапа Volkswagen Amarok. Узбекская сторона, добавил он, сейчас находится на стадии согласования всех стадий этого процесса. 

64-летний иорданец Абу Али переоборудовал свой старенький Volkswagen Beetle в мини-отель
REUTERS / Muhammad Hamed
Иорданец Абу Али превратил свой старенький Volkswagen Beetle в отель
10

"Мы практически уже согласовали всю технологическую и производственную поддержку, урегулировали все эти моменты. Сейчас идет проработка вопроса по стоимости будущей продукции, так как Volkswagen сам по себе недешевый продукт и эти авто находятся в ценовой категории выше среднего", — отметил Салимов.

Для Узбекистана Amarok очень хороший и интересный продукт, считает глава "Узавтосаноат", так как в стране не только не производиться подобный тип авто, но и практически не продается. По расчётам службы маркетинга и продаж узбекской компании, рынок пикапов весьма перспективный и ближайшие три-четыре года будет только расти.   

"Мы не останавливаемся только на Amarok, параллельно прорабатываем и другие продукты, бренды компании Volkswagen", — подчеркнул Умиджан Салимов.

Напомним, что соглашение об организации совместного производства было подписано "Узавтосаноат" и Volkswagen AG в рамках официального визита премьер-министра Абдуллы Арипова в Германию в ноябре прошлого года. Тогда заявлялось, что проект планируется реализовать в 2018-2019 годах.

Volkswagen Amarok — это среднеразмерный пикап в линейке моделей группы Volkswagen. Этот автомобиль сочетает в себе отточенную управляемость, большой дорожный просвет, высокую грузоподъемность, и опционально — систему постоянного полного привода 4MOTION, 8-ступенчатую коробку и трехлитровый мотор V6 TDI, самый мощный в классе.

Теги:
Volkswagen



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Робот София
    Встреча с роботом

    Самообучаемый человекоподобный робот София, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics, выступит на форуме мэров городов стран Шелкового пути в Астане.

  • Дипломатическое представительство Китая в Бишкеке. Архивное фото
    Пользуйтесь!

    Депутаты Бишкекского городского кенеша одобрили постановление об освобождении посольства Китая в Кыргызстане от арендной платы за землю.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
    Враг табака

    ВОЗ наградила президента Таджикистана Эмомали Рахмона специальной наградой за огромный вклад в борьбу с табакокурением.

  • Азербайджанец собрал трехэтажный велосипед
    Изобретатель велосипеда

    Азербайджанец изобрел трехэтажный велосипед с тремя колесами – корреспонденту Sputnik удалось пообщаться с инженером-любителем.

  • официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов
    "Пьяная" история

    Sputnik узнал подробности вопиющего случая в Добруше, где в местную больницу доставили 7-летний ребенок с сильным алкогольным отравлением.

  • Спасти самшит: ученики сухумской школы посадили железное дерево
    Подарок школе

    Ученики сухумской школы вместо выпускных лент купили и посадили самшит – дерево, которое почти полностью уничтожено в Абхазии.

  • Министр охраны природы Армении Эрик Григорян на заседании правительства (17 мая 2018). Еревaн
    Экологические миллиарды

    Министерство охраны природы Армении начинает проверки на 28 рудниках страны - получены данные о крупных злоупотреблениях в сфере экологии.

  • Световой короб на крыше автомобиля службы Яндекс.Такси.
    "Шпионское" такси

    Пользователи соцсетей уверены, что пришедший на латвийский рынок российский интернет-сервис "Яндекс.Такси" занимается скрытым сбором информации.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Тайное становится явным

    Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил, что в Литве в период с февраля 2005 по март 2006 года была секретная тюрьма ЦРУ.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Давайте говорить!

    Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что только путем открытого диалога с Тирасполем можно добиться урегулирования приднестровского вопроса.

  • Юри Ратас
    Докричаться до властей

    Из-за многочисленных протестов общественности и жителей города Тарту премьер Эстонии допустил отмену постройки целлюлозного комбината.

  • Мурат Гассиев, Виталий Сланов, Абель Санчес
    "Просто безумие"

    Тренер Мурата Гассиева Абель Санчес рассказал о дате финала Всемирной суперсерии по боксу (WBSS) против Александра Усика.

  • Робот София
    Встреча с роботом

    Самообучаемый человекоподобный робот София, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics, выступит на форуме мэров городов стран Шелкового пути в Астане.

  • Дипломатическое представительство Китая в Бишкеке. Архивное фото
    Пользуйтесь!

    Депутаты Бишкекского городского кенеша одобрили постановление об освобождении посольства Китая в Кыргызстане от арендной платы за землю.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
    Враг табака

    ВОЗ наградила президента Таджикистана Эмомали Рахмона специальной наградой за огромный вклад в борьбу с табакокурением.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мемориальная мечеть
Угостили по-узбекски: в "Шатре Рамадана" в Москве прошел вечер Узбекистана
Детеныш дикой панды был впервые обнаружен в китайском заповеднике Вулонг
Детёныша дикой панды случайно обнаружили на дереве в Китае
Кто получит самую большую зарплату
Где заплатят: рынок труда в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054