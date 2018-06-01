Узбекистан обсуждает возможность сборки нескольких брендов Volkswagen

Первое направление сотрудничества с немецкой компанией — это сборка пикапа Volkswagen Amarok. Узбекская сторон сейчас находится на стадии согласования всех стадий этого процесса.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. "Узавтосаноат" и Volkswagen прорабатывают возможность сборки в Узбекистане сразу нескольких моделей, принадлежащих различным брендам немецкого автомобильного концерна, сообщает корреспондент Sputnik.

Сегодня немцы, помимо основного бренда Volkswagen, владеют правом на производство авто с шильдиками Porsche, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Skoda, SEAT, Scania и MAN.

"С Volkswagen мы начали сотрудничество примерно шесть месяцев назад. С их стороны была заинтересованность, чтобы организовать в Узбекистане альтернативное производство. Это вошло в контекст с нашими интересами, так как мы также намерены развивать производство других брендов", — рассказал накануне председатель правления "Узавтосаноат" Умиджан Салимов.

По его словам, первое направление сотрудничества с немецкой компанией — это сборка пикапа Volkswagen Amarok. Узбекская сторона, добавил он, сейчас находится на стадии согласования всех стадий этого процесса.

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"Мы практически уже согласовали всю технологическую и производственную поддержку, урегулировали все эти моменты. Сейчас идет проработка вопроса по стоимости будущей продукции, так как Volkswagen сам по себе недешевый продукт и эти авто находятся в ценовой категории выше среднего", — отметил Салимов.

Для Узбекистана Amarok очень хороший и интересный продукт, считает глава "Узавтосаноат", так как в стране не только не производиться подобный тип авто, но и практически не продается. По расчётам службы маркетинга и продаж узбекской компании, рынок пикапов весьма перспективный и ближайшие три-четыре года будет только расти.

"Мы не останавливаемся только на Amarok, параллельно прорабатываем и другие продукты, бренды компании Volkswagen", — подчеркнул Умиджан Салимов.

Напомним, что соглашение об организации совместного производства было подписано "Узавтосаноат" и Volkswagen AG в рамках официального визита премьер-министра Абдуллы Арипова в Германию в ноябре прошлого года. Тогда заявлялось, что проект планируется реализовать в 2018-2019 годах.

Volkswagen Amarok — это среднеразмерный пикап в линейке моделей группы Volkswagen. Этот автомобиль сочетает в себе отточенную управляемость, большой дорожный просвет, высокую грузоподъемность, и опционально — систему постоянного полного привода 4MOTION, 8-ступенчатую коробку и трехлитровый мотор V6 TDI, самый мощный в классе.