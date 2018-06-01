Авто в день покупки: в Узбекистане полностью изменится система продажи машин

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Узбекистане полностью пересмотрят систему продажи автомобилей производства GM Uzbekistan, которая позволит получать клиентам машину в день покупки, без всяких очередей и "шапок", сообщает корреспондент Sputnik.

Об этом в четверг на пресс-конференции в Ташкенте заявил председатель правления "Узавтосаноат" Умиджан Салимов.

"Для нас торговая политика – самый важный приоритет. Какая у нас цель: клиент пришел, заплатил за машину и забрал ее сразу. Это то, что мы должны обеспечить в первую очередь. Если человек заплатил 85% своих денег, то эта машина уже его, а не завода. Поэтому для нас приоритетом сейчас является обеспечить клиента машиной в момент ее покупки", – рассказал глава компании.

По его словам, это сложно, так как объемы производства должны превышать те показатели, которые имеются сейчас.

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"По нашему расчету, объемы производства автомобилей должны быть выше 220-230 тысяч в год, чтобы это обеспечить. А это связано с наличием автомобиля у дилера, на складах, а также запасами на головном заводе (СП GM Uzbekistan в Андижанской области. – Прим. ред.). Поэтому в первую очередь мы ведем работу по увеличению объемов производства и пересматриваем эти параметры", – пояснил Салимов.

Но самое главное, считает он, это полная реорганизация вообще системы продаж. По его мнению, дилер сегодня выполняет лишь функцию передаточного звена между заводом и клиентом. Он просто выдает договор и обеспечивает клиента транспортным средством. А вся юридическая и финансовая ответственность лежит на заводе-производителе.

"Если посмотреть на мировую практику, то там система продаж построена совсем иначе. Дилер выкупает машину у завода, она становится его собственностью. Чем быстрее он эту машину продаст, тем быстрее он обеспечит оборачиваемость своих средств и тем больше будет его заинтересованность в увеличении своего бизнеса. У нас же дилер просто отдает контракт и машину и получает при этом свою маржу в размере 3%", – поделился спикер.

На его взгляд, процесс реорганизации системы продаж неизбежен. Поэтому "Узавтосаноат" совместно с Генеральной прокуратурой и другими ведомствами занялись разработкой новой концепции в этом направлении.

"Мы будем внедрять и доведем до логического завершения внедрение вопросов комплаенса, то есть антикоррупционной политики. Это непосредственно борьба с теми сотрудниками, которые имеют мысли, каким образом нажиться на клиенте. Именно поэтому в GM Uzbekistan мы сейчас поменяли двух директоров, ответственных за систему продаж и систему маркетинга", – отметил руководитель отрасли.

При этом он добавил, что реализовать эти задачи в течение одного-двух месяцев не представляется возможным. Сложившаяся система продаж работала десятилетиями, и быстро тут что-то поменять не получится. Но внедрять общемировую практику компания обязательно будет, заверил чиновник.