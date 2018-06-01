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Chevrlet Spark RS

В Узбекистане на смену автомобилю Matiz придет дешевый вариант Spark

© Chevrolet
Экономика
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72220

Решение о снятии Matiz с производства обусловлено "стратегией по обновлению модельного ряда".

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Узбекский автопроизводитель GM Uzbekistan рассматривает вариант производства удешевленной модификации Spark как альтернативу Matiz, выпуск которого в июле этого года завершается, сообщает корреспондент Sputnik.

"Мы сейчас рассматриваем вариант производства автомобиля Spark с уменьшенной стоимостью. Опять-таки все будет зависеть от экономической составляющей данного вопроса, насколько это будет выгодным. Поэтому в этом направлении мы тоже работаем", – сказал руководитель "Узавтосаноат" Умиджан Салимов, отвечая на вопрос Sputnik.

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© Sputnik / Евгения Новоженина
GM Uzbekistan снимает с производства Matiz

При этом он пояснил, что Spark сам по себе автомобиль более высокого технологического уровня. В нем применяется большое количество высокопрочной стали. В свою очередь Matiz, который был разработан еще в 90-е годы прошлого столетия, уже морально и технически устарел. Кроме того, решение о снятии его с производства обусловлено "стратегией по обновлению модельного ряда".

В этой связи производитель уже прекратил регистрацию заявок на получение договоров о поставке автомобилей данной модели. Компания также обещает, что выполнит свои обязательства в полном объеме и в сроки перед теми покупателями, которые заключили договоры на приобретение малолитражки.

Напомним, производство Matiz стартовало в августе 2001 года на Асакинском автомобильном заводе. Автомобиль стал четвертой моделью, освоенной для выпуска в Узбекистане. В декабре 2004 года было начато производство автомобилей Matiz Best с объемом двигателя 1 литр и модификации с автоматической коробкой передач. Автомобиль принадлежит к классу малолитражек.

В апреле этого года узбекский автопроизводитель также прекратил сборку автомобилей Chevrolet Orlando. Это было сделано в рамках глобальной стратегии General Motors по обновлению модельного ряда. В ближайшем будущем компания намерена запустить в Узбекистане серийное производство двух новых моделей — внедорожника Tracker и модернизированной модели Cobalt.

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Теги:
Daewoo Matiz



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