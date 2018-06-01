В Узбекистане сократили срок предоставления льгот

Об этом говорится в постановлении президента о мерах по совершенствованию порядка предоставления льгот и преференций.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Узбекистане реформируют налоговую систему и систему преференций, сообщается в постановлении президента "О мерах по кардинальному совершенствованию порядка предоставления льгот и преференций".

© Sputnik / Владимир Астапкович В Узбекистане впервые появятся микропромышленные зоны

Срок предоставления временных льгот сократили до 3 лет, а индивидуальные льготы решили предоставлять только в исключительных случаях – для социально значимых проектов и только в тех отраслях, где частный сектор не может быть заинтересован в инвестировании.

Кроме того, глава государства ограничил участие ведомств и правительств в предоставлении льгот и утверждении перечня товаров, которые ввозят в Узбекистан по льготным тарифам.

Минфин обязали за два месяца внедрить систему учета, предусматривающую оценку потерь Госбюджета, а также указать общую сумму потерь из-за льгот.

"В целях ускоренного социально-экономического развития страны реализуются масштабные меры по либерализации экономики, поддержке предпринимательства, активному привлечению иностранных инвестиций, обеспечению свободного доступа к товарам (работам и услугам) и формированию единого экономического пространства с равными конкурентными условиями для всех категорий хозяйствующих субъектов", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, меры связаны с рядом проблем, которые порождает существующая система предоставления преференций.

Среди них – необоснованные преимущества для отдельных организаций, формирование иждивенческих настроений, отсутствие инициативы и низкая деловая активность у административных и хозяйственных учреждений.