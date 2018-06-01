Самарканд будет экспортировать в Китай абрикосы и персики

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. В конце мая делегация китайских предпринимателей побывала в Самарканде, стороны договорились о сотрудничестве в ряде областей, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Sputnik / Болат Шайхинов Страны ШОС договорились об обмене информацией в ходе совместных операций

Гости из провинции Шеньси КНР встретились с хокимом Туробжоном Джураевым и с местными коллегами, они посетили Центр китайской культуры в Самаркандском государственном университете, а также ознакомились с ходом строительства Центра Конфуция.

По словам Джураева, Самарканд может сотрудничать с КНР по ряду направлений, среди которых и экспорт продукции.

Сегодня область поставляет в Китай маш и черешню, в ближайшее время список дополнят персиками, абрикосами, виноградом и другими продуктами.

Кроме того, как подчеркнул директор общества экономики сельского хозяйства Шэньси Фан Ши Джин, регионы могут сотрудничать и в рамках проекта "Один пояс – один путь".

Торгово-экономические связи имеют давнюю историю, так как столица Шэньси - город Сиань в Средние века располагался в самом начале Великого шелкового пути, а Самарканд – в центре.

В завершение встречи Джураев подарил Фан Ши Джину золотошвейный халат и ляган ручной работы.

Напомним, что в середине мая в Ташкенте прошла конференция "Узбекистан и Китай: перспективы совместной реализации инициативы "Один пояс — один путь".