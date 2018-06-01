Прощай, Captiva! Компания снимает с производства внедорожник

Сейчас для Captiva готовится замена, до конца года будет прекращено ее производство. В апреле уже был завершен выпуск минивэна Orlando.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. АО GM Uzbekistan (Асака, Андижанская область) до конца года прекратит производство внедорожника Captiva, эта модель уже устарела.

© Sputnik / Александр Кряжев Узбекский автопром планирует запустить производство электромобилей

"Сейчас готовится замена для Captiva. Машина подходит к завершению своего жизненного цикла. К концу года прекратим ее выпуск", - сообщил РИА Новости в пятницу представитель АО "Узавтопром".

По его словам, замена происходит в рамках стратегии обновления модельного ряда предприятия.

Сборка Captiva осуществлялась с октября 2007 года, в сентябре 2011 года модель подверглась рестайлингу. Это уже третья модель, сборка которой будет прекращена на GM Uzbekistan в 2018 году - в апреле завод прекратил выпуск минивэна Orlando, а в июле остановит производство малолитражки Matiz.

АО "Узавтопром" в ноябре 2017 года сообщало, что подписало соглашение с GM Korea об организации в 2019 году серийного производства компактного внедорожника Chevrolet Tracker с уровнем локализации более 50%, а также модернизированной модели седана Cobalt.

Уже в этом году компания запустит производство компактного кроссовера Chevrolet Tracker. Автомобиль Сhevrolet Tracker протестировали в сложнейших условиях. Авто проделало путь до Аральского моря и обратно на завод, преодолев тысячи километров по пустыням и горным местностям в сложных климатических условиях.