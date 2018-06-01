Прощай, Captiva! Компания снимает с производства внедорожник

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. АО GM Uzbekistan (Асака, Андижанская область) до конца года прекратит производство внедорожника Captiva, эта модель уже устарела.
По его словам, замена происходит в рамках стратегии обновления модельного ряда предприятия.
Сборка Captiva осуществлялась с октября 2007 года, в сентябре 2011 года модель подверглась рестайлингу. Это уже третья модель, сборка которой будет прекращена на GM Uzbekistan в 2018 году - в апреле завод прекратил выпуск минивэна Orlando, а в июле остановит производство малолитражки Matiz.
Уже в этом году компания запустит производство компактного кроссовера Chevrolet Tracker. Автомобиль Сhevrolet Tracker протестировали в сложнейших условиях. Авто проделало путь до Аральского моря и обратно на завод, преодолев тысячи километров по пустыням и горным местностям в сложных климатических условиях.