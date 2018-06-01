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Аральское море

В Узбекистане займутся промышленной переработкой продуктов Арала

REUTERS / Shamil Zhumatov
Экономика
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Власти надеются наладить более рациональное использование природных ресурсов и увеличить объемы производства.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. В Узбекистане намерены наладить промышленную переработку артемии Аральского моря, сообщает портал "Новости Узбекистана".

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Кабинет министров выпустил постановление "О мерах по рациональному использованию биоресурса артемии Аральского моря, увеличению объема промышленной переработки и производства готовой продукции на основе цист Аральской артемии".

Ассоциация добытчиков и переработчиков цист артемии Аральского моря займется реализацией программ по рациональному использованию естественных запасов, организацией глубокой промышленной переработки и производством продуктов, ориентированных на экспорт.

Также продукты будут передавать рыбоводным хозяйствам для подращивания личинок рыб. Таким образом специалисты надеются увеличить объемы производства. 

Артемия – вид ракообразных из отряда жаброногих, водится в соленой воде. Помимо Узбекистана, на территории Центральной Азии встречается на Восточном побережье Каспийского моря и озере Тенгиз в Казахстане.

Обычно артемию используют в качестве корма для рыб.

Аральское море – бывшее бессточное соленое озеро на границе Узбекистана с Казахстаном. С 1960-х годов объем воды в море начал постепенно снижаться, чтобы к 1989 году распасться на два водоема – Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское. В 2014 году восточная часть Южного моря полностью высохла.

Сегодня в республике действует программа по развитию Приаралья, рассчитанная на 2017-2021 годы. Правительство реализует меры по улучшению экологической ситуации.

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Теги:
Кабинет Министров Узбекистана, производство, Аральское море



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