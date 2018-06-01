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Ravon Motors Osh

В Узбекистане начали продавать легковые авто под брендом Ravon

© Fb
Экономика
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Раньше продукция под брендом Ravon шла только на экспорт, в республике машины продавались под маркой Chevrolet.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Узбекистан начал продавать легковые автомобили отечественного производства под брендом Ravon на внутреннем рынке, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Виталий Аньков
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Информацию об этом накануне подтвердил глава компании "Узавтосаноат" Умиджан Салимов. Рассказывая журналистам о переходе на новый бренд, он так и сказал, что продажи под брендом Ravon в республике начались. Раньше под этим брендом продукция автомобильного завода GM Uzbekistan, расположенного в Асаке, шла только на экспорт. Для внутренних
потребителей осуществлялась поставка машин под маркой Chevrolet.

Напомним, что бренд Ravon для внешних рынков производитель внедрил в 2015 году. В настоящее время автомобильная корпорация General Motors и "Узавтосаноат" ведут переговоры по продаже долей американцев в GM Uzbekistan. По словам Салимова, сделка по выкупу акций практически завершена. До конца года американская корпорация продаст оставшиеся
10% акций предприятия.

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Параллельно ведутся переговоры по выкупу завода автомобильных двигателей GM Powertrain Uzbekistan, где американцам принадлежит свыше 70% акций. Тем не менее GM останется в Узбекистане на условиях технической помощи и содействия. При этом узбекская сторона сможет и дальше производить автомобили под брендом Chevrolet.

Производство легковых автомобилей в Узбекистане в январе-апреле этого года увеличилось на 26,4%, превысив отметку в 51 тысячу, а автомобильных двигателей — на 37,9% до 40 780 единиц. В ближайшие годы компания намерена занять доминирующую роль на автомобильном рынке Казахстана через альянс с казахстанской "Группой компаний Аллюр", а также укрепиться на российском рынке, в том числе за счет возможного создания сборочного производства.

На сегодняшний день GM Uzbekistan производит восемь моделей на трех своих производственных площадках в Асаке, Хорезме и Ташкенте. Это автомобили под брендами Chevrolet и Ravon: Spark (R2), Nexia (R3), Cobalt (R4), Lacetti (Gentra), Captva, Malibu, Damas и Labo.

Теги:
Chevrolet Tracker, Chevrolet Orlando, Chevrolet Malibu, Узавтосаноат, Ravon, Узбекистан



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