В Узбекистане начали продавать легковые авто под брендом Ravon

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Узбекистан начал продавать легковые автомобили отечественного производства под брендом Ravon на внутреннем рынке, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
потребителей осуществлялась поставка машин под маркой Chevrolet.
Напомним, что бренд Ravon для внешних рынков производитель внедрил в 2015 году. В настоящее время автомобильная корпорация General Motors и "Узавтосаноат" ведут переговоры по продаже долей американцев в GM Uzbekistan. По словам Салимова, сделка по выкупу акций практически завершена. До конца года американская корпорация продаст оставшиеся
10% акций предприятия.
Производство легковых автомобилей в Узбекистане в январе-апреле этого года увеличилось на 26,4%, превысив отметку в 51 тысячу, а автомобильных двигателей — на 37,9% до 40 780 единиц. В ближайшие годы компания намерена занять доминирующую роль на автомобильном рынке Казахстана через альянс с казахстанской "Группой компаний Аллюр", а также укрепиться на российском рынке, в том числе за счет возможного создания сборочного производства.
На сегодняшний день GM Uzbekistan производит восемь моделей на трех своих производственных площадках в Асаке, Хорезме и Ташкенте. Это автомобили под брендами Chevrolet и Ravon: Spark (R2), Nexia (R3), Cobalt (R4), Lacetti (Gentra), Captva, Malibu, Damas и Labo.