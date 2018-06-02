Узбекистан возобновил экспорт готовой табачной продукции

После многолетнего перерыва подписаны первые контракты на экспорт табачных изделий в Кыргызстан и Туркменистан. В стадии завершения находятся переговоры по началу поставок в Казахстан, Таджикистан и Монголию.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Узбекско-британское совместное предприятие "Бритиш Американ Тобакко Узбекистан" после долгого перерыва вновь возобновило экспорт сигарет в Кыргызстан и Туркменистан.
На днях Самаркандская сигаретная фабрика отправила первую большегрузную фуру с партией продукции марки "Кент" в Бишкек.
"В первом квартале 2018 года после многолетнего перерыва были подписаны первые контракты на экспорт табачных изделий в Кыргызстан и Туркменистан. В стадии завершения находятся переговоры по началу поставок в Казахстан, Таджикистан и Монголию. Экспортный потенциал указанных рынков только для продукции под марками "БАТ Узбекистан" составляет порядка 15 миллионов долларов в год", — отметили в компании.
Компания "Бритиш Американ Тобакко" работает на рынке Узбекистана с 1994 года и насчитывает более 1000 сотрудников. Объем инвестиций британцев в экономику Узбекистана превысил 300 миллионов долларов.
Большинство реализуемых в Узбекистане сигарет производится на Самаркандской сигаретной фабрике, которая была построена в 1997 году. Ее потенциальный объем производства составляет 20 миллиардов сигарет в год, и эти мощности позволяют полностью насытить местный рынок и поставлять продукцию в соседние страны.
В течение последних десяти лет экспорт готовой продукции предприятия носил крайне нерегулярный и разовый характер. Основной экспортной статьей все эти годы оставалось табачное сырье, выращиваемое в Узбекистане. Однако сырьевая модель экспорта была не в состоянии обеспечить валютно-финансовую устойчивость предприятия в долгосрочной перспективе, в том числе по причине того, что мировой спрос на ориентальные табаки в последние годы неизменно снижался.
Экономические реформы, проводимые правительством республики в течение последних двух лет, создали благоприятные условия для исправления ситуации с экспортом, постепенной трансформации его структуры от сырьевой к поставкам на внешние рынки продукции более высокого уровня передела.
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