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На производстве мото техники

Узбекистан запустит сразу два завода по выпуску мотоциклов

© AFP 2018 / MANJUNATH KIRAN
Экономика
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Узбекистан планирует запустить сразу два завода по производству мотоциклетной техники с ведущими производителями из Китая и Индии.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Работа по запуску завода проводится в рамках диверсификации автомобильной промышленности страны и развития конкурентной среды, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"В Наманганской области появится предприятие с китайской Lifan. Это производство скутеров, мотоциклов и трехколесных грузовых мотороллеров. Можно сказать, что это новая техника для нашей отрасли, мы никогда подобного не производили. Планируем до конца года запустить мощности на базе Нарынского механического завода", — отметил руководитель "Узавтосаноат" Умиджан Салимов.

По его словам, узбекская сторона не намерена повторять прошлых ошибок и также будет стимулировать развитие конкуренции в данном сегменте. Поэтому, заметил он, "Узавтосаноат" планирует запустить еще один подобный проект — с индийской Bajaj.

"Прорабатываем запуск производства в Навои с одним из лидеров индийского рынка — Bajaj. Мы проводим с ними переговоры, чтобы также организовать производство мотоциклетной техники", — рассказал Салимов.

Напомним, что в конце прошлого года "Узавтосаноат" и южнокорейская компания DK Group подписали соглашение об организации производства мотоциклов и трехколесных грузовых мотороллеров на территории республики.

Соглашение предоставит возможность узбекской стороне осваивать выпуск различных видов мотоциклов и трехколесных грузовых мотороллеров по корейским технологиям. Техника будет представлена в доступном ценовом сегменте и обеспечит нужды населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных регионах, в передвижении и перевозке грузов.

Lifan — одно из крупнейших предприятий Китая. Оно специализируется на технологических разработках и производстве, продажах и экспорте автомобилей, мотоциклов и двигателей. На сегодняшний день компания оперирует через сеть собственных дилерских центров, которая превышает 10 тысяч салонов по всему миру. Собственные дилерские центры Lifan Motors открыты в 42 странах.

Bajaj — крупнейший индийский производитель мотоциклов и коммерческого транспорта, занимает третье место в мире по производству двух- и трехколесных транспортных средств. Бренд широко известен в странах Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, Европе.




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