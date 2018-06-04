Узбекистан намерен экспортировать плодоовощей на 1,5 миллиарда долларов

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Узбекистан до конца года намерен экспортировать плодоовощную продукцию на 1,5 миллиарда долларов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на гендиректора специализированной внешнеторговой компании "Узагроэкспорт" Султана Назарова.
"По традиции нашими основными внешними рынками стали Казахстан (80% —дальнейший реэкспорт в РФ — прим. редакции) и Россия. Для диверсификации поставок планируем наращивать экспорт в азиатские страны, например, Китай, Индонезию, Малайзию и Южную Корею. Недавно заключили контракт на 10 тысяч тонн с китайскими покупателями и 5 тысяч тонн с корейскими. Это поставки черешни", — отметил он.
По прогнозам специалистов компании, в 2018 году 60% экспортируемой продукции отправится в Россию. Это будет сделано как за счет прямых поставок через контракты с крупнейшими российскими торговыми сетями "Магнит", X5 Retail Group, "Меридиан", "Холидей" и другими, а также при помощи реэкспорта через Казахстан.
Еще одно направление для увеличения объемов экспорта — продвижение всей узбекской плодоовощной продукции под единым брендом UzAgro. Компания уже успела осуществить тестовые поставки в Россию и Дубай.
"Этот бренд позволит сформировать единые подходы к качеству и безопасности продукции. Для его масштабного продвижения, прежде всего, необходимо наладить контроль качества на местном уровне, чем мы сейчас и занимаемся. Планируем, что уже в будущем году полностью перейдем на поставки под единым брендом UzAgro", — рассказал Назаров.
В экспорте плодоовощной продукции основными партнерами стали Казахстан (из общего объема 35,4%), Россия (13,3%), Афганистан (12,5%), Вьетнам (6,7%), Китай (5,9%), Турция (5,2%), Кыргызстан (2,5%), Пакистан (2,3%) и Иран (2%).