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Международная плодоовощная ярмарка в Ташкенте

Узбекистан намерен экспортировать плодоовощей на 1,5 миллиарда долларов

© Sputnik / /Стрингер
Экономика
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Узбекистану в мае удалось достичь небывалых показателей в экспорте плодоовощей - за рубеж было отправлено 120 тысяч тонн продукции на сумму около 150 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Узбекистан до конца года намерен экспортировать плодоовощную продукцию на 1,5 миллиарда долларов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на гендиректора специализированной внешнеторговой компании "Узагроэкспорт" Султана Назарова.

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© Sputnik / Alexander Vilf
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По его словам, Узбекистану в мае удалось достичь небывалых показателей в экспорте плодоовощей — за рубеж было отправлено 120 тысяч тонн продукции на сумму около 150 миллионов долларов.

"По традиции нашими основными внешними рынками стали Казахстан (80% —дальнейший реэкспорт в РФ — прим. редакции) и Россия. Для диверсификации поставок планируем наращивать экспорт в азиатские страны, например, Китай, Индонезию, Малайзию и Южную Корею. Недавно заключили контракт на 10 тысяч тонн с китайскими покупателями и 5 тысяч тонн с корейскими. Это поставки черешни", — отметил он.

По прогнозам специалистов компании, в 2018 году 60% экспортируемой продукции отправится в Россию. Это будет сделано как за счет прямых поставок через контракты с крупнейшими российскими торговыми сетями "Магнит", X5 Retail Group, "Меридиан", "Холидей" и другими, а также при помощи реэкспорта через Казахстан.

Еще одно направление для увеличения объемов экспорта — продвижение всей узбекской плодоовощной продукции под единым брендом UzAgro. Компания уже успела осуществить тестовые поставки в Россию и Дубай.

"Этот бренд позволит сформировать единые подходы к качеству и безопасности продукции. Для его масштабного продвижения, прежде всего, необходимо наладить контроль качества на местном уровне, чем мы сейчас и занимаемся. Планируем, что уже в будущем году полностью перейдем на поставки под единым брендом UzAgro", — рассказал Назаров.

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Напомним, что в январе-апреле 2018 года Узбекистан отправил за рубеж плодоовощной продукции на 115,9 миллиона долларов (рост на 41,8%). Из общего объема плодоовощной продукции доля плодов и ягод составила 17,3%, овощей — 65,6%, винограда — 13%.

В экспорте плодоовощной продукции основными партнерами стали Казахстан (из общего объема 35,4%), Россия (13,3%), Афганистан (12,5%), Вьетнам (6,7%), Китай (5,9%), Турция (5,2%), Кыргызстан (2,5%), Пакистан (2,3%) и Иран (2%).

Теги:
Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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