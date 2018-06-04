Узбекистан в 2018 году вернул России тысячу тонн "больных" семян картофеля

ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. Узбекистан с начала 2018 года вернул в Россию 1 тысячу тонн семенного картофеля из-за наличия в нем фитофтороза - самой распространенной болезни этой культуры.
"С начала нынешнего года сотрудники "Узгоскарантина" регулярно проводят мониторинг деятельности импортеров и экспортеров в регионах республики. В частности, 1 тысяча тонн семенного картофеля была возвращена в Россию из-за обнаружения грибкового заболевания – фитофтороза", - сообщила РИА Новости Госинспекция по карантину растений при кабмине республики.
По данным Узгоскарантина, с начала 2018 года из-за обнаружения вредных организмов был предотвращен ввоз на территорию Узбекистана более 70 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, были выявлены 17 видов карантинных объектов. Из-за обнаружения вредных организмов был запрещен ввоз почти 40 тысяч тонн семенного картофеля из Голландии, Казахстана и Пакистана, 60 тысяч саженцев грецкого ореха из Италии.
Минсельхоз РФ в конце 2017 года сообщал, что российские экспортеры заинтересованы в увеличении поставок в Узбекистан масложировой продукции, в частности, подсолнечного и соевого масла, а также семенного картофеля. Кроме того, от представителей российского бизнеса поступила инициатива создания совместного российско-узбекистано-кыргызского предприятия по выращиванию семенного картофеля на территории Узбекистана.