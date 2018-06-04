Узбекистан в 2018 году вернул России тысячу тонн "больных" семян картофеля

С начала 2018 года из-за обнаружения вредных организмов был предотвращен ввоз более 70 тысяч тонн сельхозпродукции, запрещено ввозить в республику картофель из Голландии, Казахстана и Пакистана.

ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. Узбекистан с начала 2018 года вернул в Россию 1 тысячу тонн семенного картофеля из-за наличия в нем фитофтороза - самой распространенной болезни этой культуры.

"С начала нынешнего года сотрудники "Узгоскарантина" регулярно проводят мониторинг деятельности импортеров и экспортеров в регионах республики. В частности, 1 тысяча тонн семенного картофеля была возвращена в Россию из-за обнаружения грибкового заболевания – фитофтороза", - сообщила РИА Новости Госинспекция по карантину растений при кабмине республики.

По данным Узгоскарантина, с начала 2018 года из-за обнаружения вредных организмов был предотвращен ввоз на территорию Узбекистана более 70 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, были выявлены 17 видов карантинных объектов. Из-за обнаружения вредных организмов был запрещен ввоз почти 40 тысяч тонн семенного картофеля из Голландии, Казахстана и Пакистана, 60 тысяч саженцев грецкого ореха из Италии.

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"В Республике Узбекистан продолжается осуществление необходимых мер по обеспечению и совершенствованию фитосанитарной чистоты, защите территории государства от карантинных и других опасных вредных организмов, успешно предотвращаются и устраняются различные риски их проникновения, проводится комплексная модернизация системы", - добавили в Узгоскарантине.

Минсельхоз РФ в конце 2017 года сообщал, что российские экспортеры заинтересованы в увеличении поставок в Узбекистан масложировой продукции, в частности, подсолнечного и соевого масла, а также семенного картофеля. Кроме того, от представителей российского бизнеса поступила инициатива создания совместного российско-узбекистано-кыргызского предприятия по выращиванию семенного картофеля на территории Узбекистана.

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В январе 2017 года Узбекистан и Россия подписали протокол о соблюдении фитосанитарных норм при ввозе в РФ узбекских овощей и фруктов. Кроме того, стороны завершают работу по созданию "зеленого коридора" в области фитосанитарного контроля, в частности, контрольные службы двух стран начали работу в единой электронной системе "Аргус Фито". Вместе с тем Россельхознадзор регулярно сообщает об изъятии партий подкарантинной продукции из Узбекистана ненадлежащего качества, а также без маркировок на упаковках о наименовании, стране происхождения, экспортере или реэкспортере.