15:49 04 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 21°C
Прямой эфир
  • EUR9299.32
  • RUB127.57
  • USD7982.25
Поиск
Мешки с картофелем. Архивное фото

Узбекистан в 2018 году вернул России тысячу тонн "больных" семян картофеля

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
Получить короткую ссылку
155 0 0

С начала 2018 года из-за обнаружения вредных организмов был предотвращен ввоз более 70 тысяч тонн сельхозпродукции, запрещено ввозить в республику картофель из Голландии, Казахстана и Пакистана.

ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. Узбекистан с начала 2018 года вернул в Россию 1 тысячу тонн семенного картофеля из-за наличия в нем фитофтороза - самой распространенной болезни этой культуры.

"С начала нынешнего года сотрудники "Узгоскарантина" регулярно проводят мониторинг деятельности импортеров и экспортеров в регионах республики. В частности, 1 тысяча тонн семенного картофеля была возвращена в Россию из-за обнаружения грибкового заболевания – фитофтороза", - сообщила РИА Новости Госинспекция по карантину растений при кабмине республики.

По данным Узгоскарантина, с начала 2018 года из-за обнаружения вредных организмов был предотвращен ввоз на территорию Узбекистана более 70 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, были выявлены 17 видов карантинных объектов. Из-за обнаружения вредных организмов был запрещен ввоз почти 40 тысяч тонн семенного картофеля из Голландии, Казахстана и Пакистана, 60 тысяч саженцев грецкого ореха из Италии.

Урожай черешни и вишни
© Sputnik / Виталий Тимкив
Более 40 тонн узбекских фруктов задержали на въезде в Россию
"В Республике Узбекистан продолжается осуществление необходимых мер по обеспечению и совершенствованию фитосанитарной чистоты, защите территории государства от карантинных и других опасных вредных организмов, успешно предотвращаются и устраняются различные риски их проникновения, проводится комплексная модернизация системы", - добавили в Узгоскарантине.

Минсельхоз РФ в конце 2017 года сообщал, что российские экспортеры заинтересованы в увеличении поставок в Узбекистан масложировой продукции, в частности, подсолнечного и соевого масла, а также семенного картофеля. Кроме того, от представителей российского бизнеса поступила инициатива создания совместного российско-узбекистано-кыргызского предприятия по выращиванию семенного картофеля на территории Узбекистана.

Продавец раскладывает свой товар на прилавке
© Sputnik / Владимир Песня
Фитосанитарный контроль за экспортом овощей пересмотрят в Узбекистане
В январе 2017 года Узбекистан и Россия подписали протокол о соблюдении фитосанитарных норм при ввозе в РФ узбекских овощей и фруктов. Кроме того, стороны завершают работу по созданию "зеленого коридора" в области фитосанитарного контроля, в частности, контрольные службы двух стран начали работу в единой электронной системе "Аргус Фито". Вместе с тем Россельхознадзор регулярно сообщает об изъятии партий подкарантинной продукции из Узбекистана ненадлежащего качества, а также без маркировок на упаковках о наименовании, стране происхождения, экспортере или реэкспортере.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тюремная наколка на руках
    Другой мир

    Воры в законе – феномен стран бывшего СССР. О том, как устроен воровской мир в Армении и в чем его особенности - в материале Sputnik Армения.

  • Уинстон Черчилль
    Положение не позволяет

    Латвийское общество врачей предлагает запретить курить на рабочем месте учителям, медикам, полицейским и высшим должностным лицам государства.

  • Саулюс Сквернялис и Матеуш Моравецкий, фото с места событий
    Все ради дружбы

    Премьер-министр Литвы на встрече со своим польским коллегой заявил, что собирается сделать все для "образцовых отношений" с Польшей.

  • Андрей Нэстасе
    Новый мэр

    По предварительным итогам второго тура выборов мэра Кишинева (на момент подсчета 100%) победил лидер правой оппозиции Андрей Нэстасе.

  • Пиво в магазине
    Пивной крах

    Евродепутат предрек крах эстонского правительства из-за резкого повышения акцизов на алкоголь в республике.

  • Форлевое хозяйство
    Вы свободны!

    В Южной Осетии неизвестный проник на территорию рыбного фермерского хозяйства и выпустил находившуюся в бассейне форель в реку.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Извержение вулкана в Гватемале
Столбы дыма и пепла: вулкан Фуэго держит в страхе жителей Гватемалы
Чемпионат мира по метанию пирогов с заварным кремом
Сладкая артиллерия: англичане закидали друг друга пирогами с заварным кремом
Сколько зарабатывают главы государств
Меркель, Путин, Трамп: чья зарплата выше

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054